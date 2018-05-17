Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают.
Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15
Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают.
Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:00
Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
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