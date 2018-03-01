Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают.
Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
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Додано: Чет 07 чер, 2018 16:15
Да пишите уже бесплатно, а иногда еще и приплачивают.
Если уж п... сказки рассказывать, то надо по полной?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:00
Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
Все обещания Омеляна -
Невыполненные -
Уровень ответственности - 19% выполнено -
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:11
Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
Совершенно не защищаю Омеляна , в принципе совсем паралельно - единственное что понимаю ему трудно в тотально коррумпированной системе сьевшую и выплюнувшую многих, то же время не могу не отметить его весьма позитивных и правильных устремлений. Просто справедливости ради и интересно стало посмотреть чем же живут зрадофилы, откуда столько вони ?
Имеем 19% выполненных обещаний. При стыдливо утаенных 67% находящихся в процессе. То есть ситуация даже не критичная, при 19+67=86% задач выполненных или находящихся в стадии решения - весьма обнадеживающие перспективы, я же говорю - предпочитаю судить по конечному результату, а в работе еще целых 67%. Не выполненно всего 14%.
Смотрим что же не выполнено (курсив - планы, выделенное жирным - по факту):
национальный авиаперевозчик SkyUp начнет работу в апреле 2018 года.
Украинский авиаперевозчик SkyUp совершил первый рейс 21 мая 2018 года.
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по состоянию на 1 марта 2018 года законопроект по стимулированию спроса на производство электромобилей в Украине не внесено в Верховную Раду.
Законопроекты по имплементации 15-летней стратегии развития рынка электрокаров и стимулированию спроса на производство электромобилей (№8159, №8160) были зарегистрированы в Верховной Раде 19 марта 2018 года.
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Министр инфраструктуры Омелян неоднократно подчеркивал, что в 2017 году строительство дорог было профинансировано в полтора-два раза меньше, чем ожидали. Возможно, именно поэтому в 2017 году строительство трассы Одесса — Рени не будет завершено, как обещал министр.
ВЫВОД: ремонт автомобильной дороги Одесса — Рени обещают завершыть в 2018 году.
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После того, как в середине июля 2017 года Ryanair отменил планы по выходу на авиарынок Украины, министр инфраструктуры Владимир Омелян неоднократно уверял, что до конца 2017 года Ryanair все же зайдет в Украину. Однако, 28 сентября 2017 года министр сообщил, что в 2017 году Ryanair точно не полетит в Украину и выразил надежду, что ирландский лоукостер зайдет в Украину в 2018 году.
В 17 году выход Раяна на рынок Украины был решен, но Борисполь сорвал договоренности, тем самым сорвав заход авиакомпании в Украину. По факту Раян начинает летать с октября 2018, продажа билетов открыта.
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остальное в таком же духе "не выполнено в ноябре дедлайн поставлен на декабрь" и т.д.
И это называется невыполненные обещания , уровень ответственности 19% ? Если бы все так "невыполняли" свои обещания. Вот реальный уровень зрадофилов привыкших гадить всем и везде - уровень суматранских макак бросающихся собственными фекалиями.
С ватой залетной все понятно заход в Украину крупного производителя электромобилей и батарей к ним - серьезный удар по их вяличию вкупе с потенциально серьезными потерями в их экспорте углеводородов. От того там так полыхает. Массовый переход украинцев на электротягу , зеленые технологии способен нанести серьезный удар по экономике террористической бензоколонки по совместительству агрессора , который по силе будет круче любых доступных нам военных шагов с джавелинами вместе взятыми. От этого так бомбит залетных. Переходите на электротягу , не поддерживайте аггресора. И не важно, удасться достичь этого Омеляну или нет - это то направление в котором однозначно надо двигаться Украине для все большего ухода с углеводородной зависимости питающей оккупанта. Хотя Омеляну я безусловно могу пожелать только удачи в осуществлении задуманного.
Додано: Чет 07 чер, 2018 21:43
Хомякоид
так с румын до колбасников по их дорогам рукой подать.
Одно удовольствие - сел утром и к вечеру пиво в Мюнхене попиваешь.
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:51
swan forever, а бензин в румунів з німцями безкоштовно наливають в бак, щоб можна було на машині зранку до вечора їздити на пиво?
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:58
olegpm16, в Україні зараз будують дороги такими високими темпами і такої високої якості, як не будували за всю її історію, починаючи з Київської Русі. Антонов нікуди не зник, виробник поїздів - це що, Луганськтепловоз на окупованих територіях? На електромобілі в Україні скасовані всі основні податки - ПДВ, ввізне мито, акциз. На паркінгу торгівельних центрів Києва в кожному другому ряді стоїть електромобіль. Якщо BYD створить в Україні виробництво батарей - це прекрасно, і за такі ініціативи точно не слід критикувати Омеляна.
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42
Surfer
Уверен, вы точно так же скажете
человеку, занявшему у вас деньги на месяц, но отдавшему их месяца через три (как в ваших примерах), или вообще отдавшему половину в этом году, а вторую в следующем, если у него тогда будет что отдавать, как здесь:
Хотя 21 это ведь входит в "до 100"?!
Прошел год.
Кто ездит в поездах "Укрзалізниці", подтвердите выполнение этого пункта.
Подал?
По старшему сыну обещание не выполнено, по младшему ждем еще 2 года, по дочери 6 лет.
Осталось подождать всего лишь 5-6 лет.
Ждем каких-то 12 лет.
Тоже ждем 12 лет.
Ну а эти
сколько ждать, чтобы они считались выполненными или не выполненными, а не 67% "в процессе"?
Омеляна кто-то насильно заставлял давать обещания?
А в остальном, перефразируя другого форумчанина,
Додано: Суб 09 чер, 2018 00:44
Re: Найбільший виробник електротранспорту зацікавився...
Что и следовало доказать , как всегда манипуляции и демагогия ни о чем. Все как и прежде по заветам макак суматранских, метающих какашки. Только явно заметно как будто макакам за это бананы кто то дает, из-за чего они просто хором несут пургу ни о чем , для создания так называемого "общественного мнения". Честно говоря совершенно не был сторонником Омеляна - абсолютно было индефферентно кто он и что он. Но после того как я в который раз убеждаюсь в бестолковости , заряженности и явной манипулятивнойсти его "оппонентов", стоит задуматься - возможно товарищ занимается реальным делом и в целом достоин уважения.
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