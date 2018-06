Итоги: Энергетика 11.06.18

Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Пон 11 чер, 2018 12:49

Трейдеры ждут заседания ОПЕК+, намеченного на 22 июня, оценивая перспективы увеличения добычи странами-производителями нефти на фоне опасений сокращения поставок сырья из Ирана и Венесуэлы.



Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11.00 Киева снизилась на $0,36 (0,47%) - до $76,10 за баррель. В пятницу контракты подешевели на $0,86 (1,11%) - до $76,46 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,25 (0,38%) - до $65,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты упали в цене на $0,21 (0,32%) - до $65,74 за баррель.



За минувшую неделю Brent потеряла 0,4%, WTI- 0,1%.



Перспективы дальнейшего сокращения добычи в Иране и Венесуэле оказывают поддержку нефтяному рынку.

При этом растут ожидания изменения стратегии Саудовской Аравии и России".



В мае страны ОПЕК сократили добычу нефти четвертый месяц подряд - на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрельским уровнем - до 31,9 млн б/с, минимума более чем за год, свидетельствуют данные S&P Global Platts.



Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на увеличение числа действующих нефтяных буровых установок в США за прошедшую неделю на 1 единицу - до 862 установок.



Внимание нефтяного рынка также направлено на саммит глав США и КНДР, который запланирован на 12 июня в Сингапуре.



Мировые цены на нефть в понедельник утром демонстрируют отрицательную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о том, что саудиты начинают увеличивать добычу нефти, а торговые трения, судя по поведению Дональда Трампа на саммите Большой семерки, будут только усиливаться, что грозит подорвать мировой спрос на топливо.



По состоянию на 09.35 Киева августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 0,26%, до $76,26 за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI падали в цене на 0,18%, до $65,62 за баррель.



В понедельник цены на нефть упали, учитывая сообщения в СМИ о том, что саудиты начинают увеличивать добычу нефти, а торговые трения, судя по поведению Дональда Трампа на саммите Большой семерки, будут только усиливаться, что грозит подорвать мировой спрос на топливо.



Цены на нефть завершили неделю на относительно высокой отметке в $76,46 за баррель, снизившись за неделю лишь на 0.3%, несмотря на предстоящую встречу ОПЕК+ 22 июня в Вене, пишут эксперты Райффайзенбанка. Они напоминают, что Россия и Саудовская Аравия сообщали о готовности увеличить добычу сверх действующих ограничений, учитывая рост цен на нефть. Однако другие производители — участники сделки ОПЕК+, главным образом Ирак и Иран, выступают против отмены ограничений. Поэтому игроки рынка пока осторожно подходят к оценкам возможного дополнительного предложения нефти и не готовы ставить на падение котировок.



Аналитики банка считают, что если смягчение ограничений на добычу и произойдет, то постепенное, так как для производителей нефти основной целью является снижение волатильности цен. Эксперты Райффайзенбанка считают, что оно может быть в пределах 500 тыс. барр. в сутки на всех участников, что составит почти 30% от первоначального снижения добычи ОПЕК+ (изначально сделка предполагала сокращение добычи на 1.8 млн. барр.). Но даже такой объем дополнительного предложения в сумме с ростом добычи в США может оказать негативное влияние на нефтяные котировки, думают они. Добыча нефти в США достигла нового рекордного уровня в 10.5 млн. барр./сутки по сравнению с 9.5 млн барр./сутки в начале года. Так или иначе, вполне вероятно, что цены останутся вблизи текущих уровней до принятия решения ОПЕК+, заключили в Райффайзенбанке.

Напомним, Саудовская Аравия уже начала наращивать добычу нефти с середины мая, по данным Wall Street Journal. Газета сообщает, что в прошлом месяце королевство увеличило добычу нефти на более, чем 100 тыс. баррелей в сутки - примерно до 10 млн б/с и планирует увеличить ее еще минимум на 100 тыс. б/с в этом месяце. По данным консалтинговой компании Kpler, которая отслеживает движение судов, покидающих Саудовскую Аравию, страна с середины мая нарастила экспорт нефти на 300 тыс. б/с., хотя динамика экспорта и производство может отличаться.



Мировые цены на нефть в пятницу продемонстрировали отрицательную динамику.



Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на $0,21 и составили $65,74 за баррель.



На торгах в Европе нефть также подешевела. В Лондоне на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок стоимость августовских контрактов на Brent просела на $0,86, до $76,46 за баррель.



Американская нефть нарасхват.



США намереваются увеличить объем запасов нефти, добываемой на своей территории, что может спровоцировать ожесточенную схватку за поставки между заинтересованными азиатскими покупателями.

В последние месяцы азиатские НПЗ от Китая до Тайваня и Таиланда наращивали объемы закупок американской нефти ввиду ее относительной дешевизны по сравнению с поставками из других частей света. Теперь им грозит ужесточение конкуренции, поскольку спрос внутри самих Штатов растет в связи с возобновлением работы национальных НПЗ после периода весенних профилактических работ, предупреждают в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.



«Это будет перетягивание каната между внутренним спросом США и мировыми рынками, и итог этого соревнования определит, сколько американской нефти отправится в Азию в ближайшие месяцы», — комментирует аналитик Energy Aspects Вирендра Чаухан.



Если в мае потенциальный объем простаивающих производственных мощностей НПЗ США превышал 1 млн. баррелей в сутки, то в ближайшие 3 месяца этот показатель будет составлять менее 200 тыс. бар/с, поскольку нефтепереработчики наращивают объемы производства, чтобы оказаться в состоянии удовлетворить спрос на топливо в разгар летнего «автомобильного сезона». Кроме того, за последние недели объем сырой нефти, поступающей на американские НПЗ, увеличился, согласно данным Министерства энергетики страны.



Рост потребления со стороны национальных нефтеперерабатывающих мощностей ограничит экспортные возможности США, даже несмотря на сохраняющиеся сложности с транспортировкой нефти, добываемой внутри страны, в терминалы, расположенные на побережье Мексиканского залива. Как считают эксперты Citigroup Inc. и Energy Aspects, эти инфраструктурные проблемы будут сохраняться как минимум до середины 2019 года. Вышесказанное означает, что в ближайшие месяцы такие компании, как тайваньская CPC Corp. и китайская Unipec, могут лишиться ценового преимущества, ранее позволяющего им закупаться миллионами баррелей американской нефти, предупреждает Чаухан.



В прошлом месяце CPC и Unipec, торговое подразделение китайского государственного нефтяного гиганта Sinopec, стали крупнейшими азиатскими покупателями нефти США. В частности, объем закупок компанией CPC нефти сорта WTI Midland с отгрузкой в июле составил 7 млн. баррелей. Это эквивалентно 225 тыс. бар/д., или почти половине общей номинальной мощности всех заводов этого тайваньского НПЗ.



Согласно предоставленной компанией информации по этой сделке, размер премии за баррель купленной нефти по сравнению с сортом Brent составлял около $1 с учетом транспортных расходов на перевозку нефти из США в Тайвань.



Чаухан комментирует, что подобные расценки выигрышно смотрятся на фоне аналогичных сортов с низким содержанием серы, таких как Murban (ОАЭ) или Arab Extra Light (Саудовская Аравия). Совсем недавно стало известно, что саудовский нефтяной гигант Aramco повысил наценку на экспортируемую в Азию нефть Extra Light. В Эмиратах Abu Dhabi National Oil Co. также повысила цены на сорт Murban.



Однако, как подчеркивает Чаухан, это расширение спреда между West Texas Intermediate и другими мировыми эталонными сортами продолжает оказывать поддержку показателям продаж нефти из США в Азию лишь теоретически. Фактический же поток перевозок может остаться в стороне от всех благоприятных возможностей, предоставляемых этим «арбитражным окном», поскольку американские НПЗ будут соперничать с экспортным рынком за «черное золото».



«С начала этого года объемы нефти, импортируемой Азией из США, увеличивались, однако сейчас ситуация может измениться на противоположную», — резюмирует Чаухан.



В конце 2015 года США отменили действующий на протяжении 40 лет запрет на экспорт нефти, после чего объемы продаваемой за рубеж нефти начали резкий рост, достигнув в начале мая рекордного показателя 2.57 млн. баррелей в сутки. На прошлой неделе отгрузки сократились до 1,7 млн. бар/д, что стало минимальным результатом почти за 2 месяца.





