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З 2007 року українці зареєстрували
понад 145 тис. патентів

З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:22

З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів

Пропонуємо до обговорення:
Іноземці найактивніше цікавляться українськими патентами фармацевтичної та аграрної промисловості, а також у сфері IT.

Дивися повний текст З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:22

Забыли написать о деятеле с Укрзализныци, который запатентовал круговое движение поездов. И требует деньги за это.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:55

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Іноземці найактивніше цікавляться українськими патентами фармацевтичної та аграрної промисловості, а також у сфері IT.

Дивися повний текст З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів.


Ау, зрадофилы! Где ваше нытье про "аграрную державу"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 13 чер, 2018 19:27

3. Национальный аграрный университет – 313
4. Национальный университет биоресурсов и природопользования – 266

А ничего, что
Для розширення навчальної, дослідницької та інноваційної діяльності Національного аграрного університету з метою задоволення потреб агропромислової, природоохоронної та інших галузей економіки, а також враховуючи необхідність адаптації такої діяльності до вимог міжнародних організацій дослідницьких університетів Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 945 Національний аграрний університет перейменовано в Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України).

https://nubip.edu.ua/about/history
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