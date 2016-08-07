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Українцям відмовляють у візах у Великобританію частіше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 18:48
Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році понад 44 тис. українців подали заявку на отримання візи у Великобританію, і 13% з них отримали відмову. Тоді як з 158 тис. російських заявок не отримали візи тільки 2,5%.
Дивися повний текст Українцям відмовляють у візах у Великобританію частіше, ніж росіянам
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Додано: Пон 11 чер, 2018 18:48
а как же санкции и "весь мир игнорирует" :)
такой прокол - куда смотрит редакция, срочно удалить статью и автора наказать за антиукраинскую пропаганду
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:08
antikkristall написав:
а как же санкции и "весь мир игнорирует"
такой прокол - куда смотрит редакция, срочно удалить статью и автора наказать за антиукраинскую пропаганду
Радость-то какая - и здесь зраду нашли!
А то, что Англия всегда была говенной страной по выдачи виз - так это ж мелочи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Вів 12 чер, 2018 03:22
Вполне ожидаемо, русские чаще едут недвигу покупать, ну или еще на чтт денег потратить, а у украинцев этих денег гораздо меньше, потому их и шторят. Фильтруют посетителей
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