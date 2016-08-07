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Українцям відмовляють у візах
у Великобританію частіше,...

Українцям відмовляють у візах у Великобританію частіше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:48

Українцям відмовляють у візах у Великобританію частіше,...

Пропонуємо до обговорення:
У 2017 році понад 44 тис. українців подали заявку на отримання візи у Великобританію, і 13% з них отримали відмову. Тоді як з 158 тис. російських заявок не отримали візи тільки 2,5%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:48

а как же санкции и "весь мир игнорирует" :)
такой прокол - куда смотрит редакция, срочно удалить статью и автора наказать за антиукраинскую пропаганду
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:08

  antikkristall написав:а как же санкции и "весь мир игнорирует" :)
такой прокол - куда смотрит редакция, срочно удалить статью и автора наказать за антиукраинскую пропаганду


Радость-то какая - и здесь зраду нашли!

А то, что Англия всегда была говенной страной по выдачи виз - так это ж мелочи.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Вполне ожидаемо, русские чаще едут недвигу покупать, ну или еще на чтт денег потратить, а у украинцев этих денег гораздо меньше, потому их и шторят. Фильтруют посетителей
max_us_ua
 
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