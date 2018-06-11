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Сорос і Коболєв
обговорювали приватизацію...

Сорос і Коболєв обговорювали приватизацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 02:59

Сорос і Коболєв обговорювали приватизацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю повідомив екс-депутат російської Держдуми Ілля Пономарьов.

Дивися повний текст Сорос і Коболєв обговорювали приватизацію "Укргазвидобування".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 02:59

Видно, так забоялися виборів, що грошима вирішили взяти?
max_us_ua
 
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