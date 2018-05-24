Про це повідомила заступник голови Мінекономрозвитку, торговий представник України Наталія Микольська за підсумками переговорів з представниками уряду США.
Дивися повний текст США можуть скасувати для України мита на сталь і алюміній - МЕРТ.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:32
США можуть скасувати для України мита на сталь і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США можуть скасувати для України мита на сталь і алюміній - МЕРТ.
Додано: Вів 12 чер, 2018 10:32
это очень правильное направление для работы. С фри-трейда с Америкой и начинался расцвет экономики у Японии и Южной Кореи
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