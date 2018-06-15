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та інших авторів / Підсумки: енергетика / Итоги: Энергетика 15.06.18 Итоги: Энергетика 15.06.18 + Додати

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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: П'ят 15 чер, 2018 12:24 Итоги: Энергетика 15.06.18



Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 Киева 15 июня опустилась на $0,04 (0,05%) - до $75,90 за баррель.



Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу повысилась на $0,04 (0,06%) - до $66,93 за баррель.



По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на $0,80 (1,04%) - до $75,94, тогда как котировка WTI поднялась на $0,25 (0,38%), до $66,89 за баррель.



Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом.



Данное предложение зафиксировано в совместном заявлении министров.

Сотрудничество будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.

Ранее в четверг саудовский министр заявил о неизбежности плавного увеличения добычи нефти с текущего уровня.



Нефть в четверг торговалась разнонаправленно.

Нефтяные фьючерсы США показали самый высокий уровень закрытия за последние две недели в четверг, чему способствовал сильный недельный спад в запасах нефти в США, но рост был сдержан ростом добычи в США на прошлой неделе до рекордного уровня.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI выросла на 25 центов, или 0,4%, до $66,89 за баррель, что является самым высоким закрытием с 31 мая. Цены показали рост четвертую сессию подряд.



Тем не менее, августовская нефть Brent, потеряла 80 центов, или 1%, до $75,94 за баррель на ICE Futures Europe, после роста на 1,1% днем раньше.



«На торги начинает влиять приближение встречи ОПЕК 22 июня, - сказал Тайлер Ричи из Sevens Report. - Скорее всего, мы увидим, что спрэд между двумя сортами будет сжиматься до 8,00 долл. США или менее на предстоящих сессиях, а путь наименьшего сопротивления по-прежнему направлен вниз в краткосрочной перспективе».



В опубликованном в среду докладе Управления по энергетической информации США было показано, что за неделю, закончившуюся 8 июня, запасы нефти упали на 4,1 млн. барр. Это был самый большой недельный спад после снижения на 4,6 млн. барр. за неделю, закончившуюся 30 марта.



Тем не менее, общая добыча сырой нефти поднялась на 100 000 баррелей в день до нового недельного рекорда в 10,9 млн. баррелей в день, говорится в отчете EIA.



Июльский бензин упал на 1,6% до $2,091 за галлон, а июльский топочный мазут снизился на 1,2% до $2,159 за галлон.



Нефтяной пакт России и ОПЕК прикажет долго жить.



Исторический нефтяной пакт России и ОПЕК - первый согласованный шаг крупнейших экспортеров «черного золота» более чем за 20 лет - де-факто уйдет в прошлое.



Сделка по ограничению добычи нефти, в рамках которой 24 страны согласились убрать с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневных поставок, чтобы взвинтить цены и распродать накопленные в хранилищах излишки, будет свернута почти полностью.



На заседании комитета ОПЕК+ в Вене в конце июня государствам-участникам будет предложено вернуть на рынок 83% нефти, которой он лишился в соответствии с соглашением. Рост добычи может начаться уже с 1 июля и составить 1,5 млн. баррелей в сутки.



Сдвиг политики внутри ОПЕК+ пришел из Саудовской Аравии. Хотя еще в конце апреля министр энергетики королевства Халед аль-Фалих говорил о необходимости продолжить усилия по стабилизации рынка вплоть до 2019 года, спустя месяц позиция Эр-Рияда изменилась радикально.



В конце мая непубличные переговоры с Саудовской Аравией и ее союзниками из числа стран Персидского залива провели представители администрации.

Как рассказали источники Bloomberg, Вашингтон попросил увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки после того, как президент Дональд Трамп обрушился на ОПЕК к критикой, обвинив картель в искусственном завышении нефтяных котировок.

«С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные танкеры в море, цены на нефть искусственно завышены. В этом нет ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!» - написал Трамп в twitter 20 апреля. А накануне, 13 июня, повторил выпад: «Цены на нефть слишком высоки. Кажется, ОПЕК снова в деле. Не хорошо!».



Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце мая, рассказали источники Bloomberg. В сообщении по итогам встречи говорилось об обязательстве сторон «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах».

Против выступают Ирак, Иран и Венесуэла, рассказали Reuters делегаты ОПЕК.



В отношении Ирана с 4 ноября снова начнут действовать санкции США, и европейские покупатели иранской нефти, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, уже сворачивают контракты, несмотря на то, что Европарламент принял резолюцию, разрешающую не исполнять американские санкции на территории ЕС.



Венесуэла же потеряла треть добычи, или 600 тысяч баррелей в день за 1,5 года из-за экономического кризиса, дефицита валюты и развала инфраструктуры.

Иран, вероятно, потеряет около 500 тысяч баррелей ежедневного экспорта, а Венесуэла - еще около 500 тысяч баррелей ежесуточной добычи, говорит сырьевой аналитик ING Уоррен Паттерсон: это значит, ОПЕК и Россия могут безболезненно добавить 0,8 млн. баррелей в день.

Дальнейшая судьба рынка будет зависеть от того, насколько быстро смогут увеличивать производство сланцевые компании США, добавляет Паттерсон: за год Штаты нарастили добычу на 1,4 млн. баррелей в день, нивелировав две трети от фактического сокращения внутри стран ОПЕК+ (2,2 млн. баррелей в сутки).

В 2019-м году, по прогнозу Минэнерго, добыча в США увеличится на 1,2 млн. баррелей в день.



«Газпром» отрезали от международных рынков капитала.



Решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» заплатить $2,6 млрд. «Нафтогазу Украины», поставило под угрозу срыва план внешних займов российского газового холдинга, за счет которого он намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины.



Из-за ареста активов в Швейцарии и Нидерландах по требованию «Нафтогаза» «Газпром» был вынужден отменить намеченное на середину июня размещение еврооблигаций, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Размещение должно было стать частью рекордной в истории «Газпрома» программы заимствований: всего за год холдинг планировал привлечь 417 млрд. рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн. рублей).

С начала года «Газпром» уже продал инвесторам облигации в рублях (30 млрд. рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн. франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро), а июне планировал занять в британских фунтах.



Но размещение пришлось отменить: возник риск, что средства, которые привлечет «Газпром», сразу же будут арестованы в качестве обеспечительных мер по решению Стокгольмского арбитража, объясняет источник «Итогов».



Первой такие меры начала принимать Швейцария, где зарегистрированы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG –«дочки» «Газпрома», одна из которых управляет «Северным потоком», а другая - строит «Северный поток 2».

Приставы провели опись имущества, а Nord Stream 2 AG сообщила, что получила постановление о заморозке своих активов.



Спустя неделю, в начале июня, были арестованы доли «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах. Аналогичные меры готовятся в отношении британских структур «Газпрома», рассказывал источник в правительстве страны.



Действия голландских и швейцарских властей будут обжалованы, объявил «Газпром» в четверг: - апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Основанием стало заявление «Газпрома», в котором холдинг, ссылаясь на мнение «всемирно признанного эксперта – лингвиста», объявил, что «значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», что «является грубым нарушением арбитражного соглашения».



Действия голландских и швейцарских властей будут обжалованы, объявил «Газпром» в четверг: - апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.

Основанием стало заявление «Газпрома», в котором холдинг, ссылаясь на мнение «всемирно признанного эксперта – лингвиста», объявил, что «значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», что «является грубым нарушением арбитражного соглашения».



Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня временно запретил проводить принудительное взыскание средств с «Газпрома» в ряде европейских стран, которое инициировал украинский «Нафтогаз», опираясь на решение Стокгольмского арбитража по спору о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщил «Газпром» в четверг, 14 июня. При этом в российском концерне утверждают, что это решение лишает «Нафтогаз» оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом, поскольку приказ апелляционного суда не может быть обжалован.



В свою очередь, «Нафтогаз» 14 июня заявил о том, что надеется на скорую отмену этого приказа. «Решение было принято судом без вызова "Нафтогаза" и без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены, если бы суд уведомил его о ходатайстве "Газпрома"», - сообщила пресс-служба украинской компании. По ее данным, в ближайшее время «Нафтогаз» «подаст свои развернутые пояснения и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение».

В «Нафтогазе» считают, что приказ апелляционного суда не приводит к отмене решений Стокгольмского арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата $2,1 млрд., уже зачтенных ему в качестве компенсации.



Напомним, разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.

28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. за недополученный газ.

Контракт требует, чтобы «Газпром» ежегодно передавал не менее 110 млрд. куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд. кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд., в 2015-м - лишь 67,1 млрд.

Одновременно арбитраж отклонил требования «Газпрома» по штрафам за незаконно, как утверждали в Москве, отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

С учетом долга украинской компании «Газпром» должен заплатить около 2,6 млрд долларов.

Арбитры также обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд. за 110 млрд. куб. м ежегодно.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Цены на нефть почти не меняются в ходе утренних торгов в пятницу, но завершают в «минусе» уже вторую неделю подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.Нефть в четверг торговалась разнонаправленно.Нефтяные фьючерсы США показали самый высокий уровень закрытия за последние две недели в четверг, чему способствовал сильный недельный спад в запасах нефти в США, но рост был сдержан ростом добычи в США на прошлой неделе до рекордного уровня.Нефтяной пакт России и ОПЕК прикажет долго жить.Исторический нефтяной пакт России и ОПЕК - первый согласованный шаг крупнейших экспортеров «черного золота» более чем за 20 лет - де-факто уйдет в прошлое.Сделка по ограничению добычи нефти, в рамках которой 24 страны согласились убрать с рынка 1,8 млн. баррелей ежедневных поставок, чтобы взвинтить цены и распродать накопленные в хранилищах излишки, будет свернута почти полностью.На заседании комитета ОПЕК+ в Вене в конце июня государствам-участникам будет предложено вернуть на рынок 83% нефти, которой он лишился в соответствии с соглашением. Рост добычи может начаться уже с 1 июля и составить 1,5 млн. баррелей в сутки.Сдвиг политики внутри ОПЕК+ пришел из Саудовской Аравии. Хотя еще в конце апреля министр энергетики королевства Халед аль-Фалих говорил о необходимости продолжить усилия по стабилизации рынка вплоть до 2019 года, спустя месяц позиция Эр-Рияда изменилась радикально.В конце мая непубличные переговоры с Саудовской Аравией и ее союзниками из числа стран Персидского залива провели представители администрации.Как рассказали источники Bloomberg, Вашингтон попросил увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки после того, как президент Дональд Трамп обрушился на ОПЕК к критикой, обвинив картель в искусственном завышении нефтяных котировок.«С рекордным количеством нефти повсюду, включая заполненные танкеры в море, цены на нефть искусственно завышены. В этом нет ничего хорошего, и это не может быть приемлемо!» - написал Трамп в twitter 20 апреля. А накануне, 13 июня, повторил выпад: «Цены на нефть слишком высоки. Кажется, ОПЕК снова в деле. Не хорошо!».Просьба США обсуждалась на встрече министров нефти арабских государств, которая состоялась в Кувейте в конце мая, рассказали источники Bloomberg. В сообщении по итогам встречи говорилось об обязательстве сторон «обеспечить стабильные и своевременные поставки нефти, чтобы удовлетворить растущий спрос и компенсировать снижение добычи в некоторых странах».Против выступают Ирак, Иран и Венесуэла, рассказали Reuters делегаты ОПЕК.В отношении Ирана с 4 ноября снова начнут действовать санкции США, и европейские покупатели иранской нефти, включая Total, Eni, Saras, Repsol, Cepsa и Hellenic Petroleum, уже сворачивают контракты, несмотря на то, что Европарламент принял резолюцию, разрешающую не исполнять американские санкции на территории ЕС.Венесуэла же потеряла треть добычи, или 600 тысяч баррелей в день за 1,5 года из-за экономического кризиса, дефицита валюты и развала инфраструктуры.Иран, вероятно, потеряет около 500 тысяч баррелей ежедневного экспорта, а Венесуэла - еще около 500 тысяч баррелей ежесуточной добычи, говорит сырьевой аналитик ING Уоррен Паттерсон: это значит, ОПЕК и Россия могут безболезненно добавить 0,8 млн. баррелей в день.Дальнейшая судьба рынка будет зависеть от того, насколько быстро смогут увеличивать производство сланцевые компании США, добавляет Паттерсон: за год Штаты нарастили добычу на 1,4 млн. баррелей в день, нивелировав две трети от фактического сокращения внутри стран ОПЕК+ (2,2 млн. баррелей в сутки).В 2019-м году, по прогнозу Минэнерго, добыча в США увеличится на 1,2 млн. баррелей в день.«Газпром» отрезали от международных рынков капитала.Решение Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» заплатить $2,6 млрд. «Нафтогазу Украины», поставило под угрозу срыва план внешних займов российского газового холдинга, за счет которого он намеревался финансировать строительство трубопроводов в Китай, Турцию и в обход Украины.Из-за ареста активов в Швейцарии и Нидерландах по требованию «Нафтогаза» «Газпром» был вынужден отменить намеченное на середину июня размещение еврооблигаций, рассказал источник, знакомый с ситуацией.Размещение должно было стать частью рекордной в истории «Газпрома» программы заимствований: всего за год холдинг планировал привлечь 417 млрд. рублей, или треть от суммы, необходимой на капитальные стройки (1,2 трлн. рублей).С начала года «Газпром» уже продал инвесторам облигации в рублях (30 млрд. рублей), евро (750 млн евро) и швейцарских франках (750 млн. франков), привлек кредит Credit Agricole (600 млн евро), а июне планировал занять в британских фунтах.Но размещение пришлось отменить: возник риск, что средства, которые привлечет «Газпром», сразу же будут арестованы в качестве обеспечительных мер по решению Стокгольмского арбитража, объясняет источник «Итогов».Первой такие меры начала принимать Швейцария, где зарегистрированы Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG –«дочки» «Газпрома», одна из которых управляет «Северным потоком», а другая - строит «Северный поток 2».Приставы провели опись имущества, а Nord Stream 2 AG сообщила, что получила постановление о заморозке своих активов.Спустя неделю, в начале июня, были арестованы доли «Газпрома» в его дочерних компаниях в Нидерландах. Аналогичные меры готовятся в отношении британских структур «Газпрома», рассказывал источник в правительстве страны.Действия голландских и швейцарских властей будут обжалованы, объявил «Газпром» в четверг: - апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.Основанием стало заявление «Газпрома», в котором холдинг, ссылаясь на мнение «всемирно признанного эксперта – лингвиста», объявил, что «значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», что «является грубым нарушением арбитражного соглашения».Действия голландских и швейцарских властей будут обжалованы, объявил «Газпром» в четверг: - апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство российской компании и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года.Основанием стало заявление «Газпрома», в котором холдинг, ссылаясь на мнение «всемирно признанного эксперта – лингвиста», объявил, что «значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», что «является грубым нарушением арбитражного соглашения».Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня временно запретил проводить принудительное взыскание средств с «Газпрома» в ряде европейских стран, которое инициировал украинский «Нафтогаз», опираясь на решение Стокгольмского арбитража по спору о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию. Об этом сообщил «Газпром» в четверг, 14 июня. При этом в российском концерне утверждают, что это решение лишает «Нафтогаз» оснований для попыток ареста активов российской компании за рубежом, поскольку приказ апелляционного суда не может быть обжалован.В свою очередь, «Нафтогаз» 14 июня заявил о том, что надеется на скорую отмену этого приказа. «Решение было принято судом без вызова "Нафтогаза" и без учета пояснений и аргументов, которые были бы представлены, если бы суд уведомил его о ходатайстве "Газпрома"», - сообщила пресс-служба украинской компании. По ее данным, в ближайшее время «Нафтогаз» «подаст свои развернутые пояснения и ожидает, что, учтя их, суд отменит решение».В «Нафтогазе» считают, что приказ апелляционного суда не приводит к отмене решений Стокгольмского арбитража и не дает «Газпрому» возможности требовать у «Нафтогаза» возврата $2,1 млрд., уже зачтенных ему в качестве компенсации.Напомним, разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже было связано с условиями заключенного восемь лет назад контракта о транзите газа через Украину.28 февраля арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд. за недополученный газ.Контракт требует, чтобы «Газпром» ежегодно передавал не менее 110 млрд. куб. м газа для поставки в ЕС, но в 2017 году через украинскую ГТС на экспорт ушло на 15% меньше - 93,4 млрд. кубометров. Годом ранее - всего 82 млрд., в 2015-м - лишь 67,1 млрд.Одновременно арбитраж отклонил требования «Газпрома» по штрафам за незаконно, как утверждали в Москве, отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.С учетом долга украинской компании «Газпром» должен заплатить около 2,6 млрд долларов.Арбитры также обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд. за 110 млрд. куб. м ежегодно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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