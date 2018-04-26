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В Україні побудують важливу
об'їзну дорогу навколо Борисполя

В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:16

В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя

Пропонуємо до обговорення:
Укравтодор заявив про наміри побудувати кільцеву дорогу

Дивися повний текст В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 18:16

Вообще-то вокруг Борисполя уже есть окружная на севере города. Другой вопрос, что там по одной полосе в каждом направлении и сплошная посередине.
myshapiton
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