Укравтодор заявив про наміри побудувати кільцеву дорогу
Дивися повний текст В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя.
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Додано: Пон 18 чер, 2018 18:16
В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні побудують важливу об'їзну дорогу навколо Борисполя.
Додано: Пон 18 чер, 2018 18:16
Вообще-то вокруг Борисполя уже есть окружная на севере города. Другой вопрос, что там по одной полосе в каждом направлении и сплошная посередине.
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