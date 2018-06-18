RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 09:57

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  nalim написав:Вова, сам веришь в то, что говоришь?

Ему то зачем? :-)
Главное, чтобы "пипл хавал"
fokus
 
Повідомлень: 177
З нами з: 19.03.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:08

"Украина за 3-5 лет способна построить сильную экономику". Между 3 и 5 дефис по ошибке поставили
cisukr
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:10

  otg написав:Вы помните хоть одного у власти кто давал выполнимые обещания? Кстати я не помню что б они обещали отремонтировать все 160000 км разом и одним махом

Почему он не обещал отремонтировать менее 1% дорог? Либо не понимал о чем речь из-за отсутствия знаний, опыта, не соответствия занимаемой должности, либо хотел занять пост ценой лжи. Возникает вопрос сейчас что? Под терминами "Новейшая, достаточно сильная, запомните, 3-5 лет и т. д. Лично я думаю, что оба фактора. В принципе не понимает что делать и хочет занять пост.
nik1
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:20

  nik1 написав:
  otg написав:Вы помните хоть одного у власти кто давал выполнимые обещания? Кстати я не помню что б они обещали отремонтировать все 160000 км разом и одним махом

Почему он не обещал отремонтировать менее 1% дорог? Либо не понимал о чем речь из-за отсутствия знаний, опыта, не соответствия занимаемой должности.
Еще раз спрошу. Вы помните хоть одного политика обещавшего конкретику? При чем здесь знание, опыт? Кстати у него его достаточно. Спросите у винничан.

либо хотел занять пост ценой лжи.
В чем он Вам соврал? Дороги строятся и это факт.

Под терминами "Новейшая, достаточно сильная, запомните, 3-5 лет и т. д. Лично я думаю, что оба фактора. В принципе не понимает что делать и хочет занять пост.

:) Какой пост? Он уже его занимает. И назовите мне кто понимает или понимал? Я выше написал что нужно делать. Хоть от одного политика Вы это слышали?
otg
 
Повідомлень: 1899
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40

Faceless
Смешно. Потенциал чего? Военпрома? Или массового производства неконкурентных ТНП?

Погуглите. Какая страна Европы первой сделала калькулятор на интегральных микросхемах?
В какой стране Европы (до развала СССР) был полный цикл создания процессоров (от стадии выращивания кристалла)
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 781
З нами з: 14.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 10:43

Например Трамп. Согласен, сами виноваты, что глотаем такую лапшу. Но посты говорят о том, что нужна конкретика, что бы было понятно выполнил, не выполнил. Видимо все таки народ умнеет.
nik1
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 27661, antey1969, otg і 48 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Цього року Україна планує погасити майже 327 млрд...
R2 » Вів 19 чер, 2018 19:23
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 21:52
locustsucol
Як змінювалися пенсії українців за останні 20 років
R2 » Пон 18 чер, 2018 08:02
6 236
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 12:40
locustsucol
Україна купує в 22 рази більше сала, ніж продає 1, 2, 3
R2 » Пон 18 чер, 2018 04:23
22 1259
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 чер, 2018 10:55
ЛАД

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13515)
20.06.2018 11:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.