Ему то зачем?
Главное, чтобы "пипл хавал"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 09:57
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:08
"Украина за 3-5 лет способна построить сильную экономику". Между 3 и 5 дефис по ошибке поставили
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:10
Почему он не обещал отремонтировать менее 1% дорог? Либо не понимал о чем речь из-за отсутствия знаний, опыта, не соответствия занимаемой должности, либо хотел занять пост ценой лжи. Возникает вопрос сейчас что? Под терминами "Новейшая, достаточно сильная, запомните, 3-5 лет и т. д. Лично я думаю, что оба фактора. В принципе не понимает что делать и хочет занять пост.
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:20
Еще раз спрошу. Вы помните хоть одного политика обещавшего конкретику? При чем здесь знание, опыт? Кстати у него его достаточно. Спросите у винничан.
В чем он Вам соврал? Дороги строятся и это факт.
Какой пост? Он уже его занимает. И назовите мне кто понимает или понимал? Я выше написал что нужно делать. Хоть от одного политика Вы это слышали?
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:40
Faceless
Погуглите. Какая страна Европы первой сделала калькулятор на интегральных микросхемах?
В какой стране Европы (до развала СССР) был полный цикл создания процессоров (от стадии выращивания кристалла)
Додано: Сер 20 чер, 2018 10:43
Например Трамп. Согласен, сами виноваты, что глотаем такую лапшу. Но посты говорят о том, что нужна конкретика, что бы было понятно выполнил, не выполнил. Видимо все таки народ умнеет.
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