Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: Сер 20 чер, 2018 11:58

Дваждыдвашник написав: otg написав:

В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому. В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому.

Сміявся про западные инвестиции.

Для начала инвестиции бывают потрфельные и прямые.

Портфельные как правило спекулятивные и высокомобильные.

При малейшем риске они быстро выходят из внутреннего рынка, создавая давление на курс нацвалюты.

Прямые это, как правило, развитие бизнеса.

Бывают гринфилд и браунфилд.

Гринфилд - предприятия с нуля, браунфилд - на основе существующего.

Гринфилд для нас конечно лучше.

Кроме того, созданный бизнес может направлен на внешний или на внутренний рынок.

Если на внешний рынок - это плюс, экспорт растет.

Если на внутренний - это конкурентный удар по своим предприятиям, у западного инвестора как правило есть огромные преимущества в фондировании, а значит выигрыш в себестоимости, а прибыль уходит за границу.

Даже если приходят прямые инвестиции гринфилд, то и это не гарантирует большую пользу - налоги от них минимальные, зарплаты местным низкие, кредитами завышаются расходы, применяются схемы для занижения экспорта.

Когда вы просто пишете про западные инвестиции, становится ясно, что вы просто не знаете чего хотите от инвестора.



Сміявся про западные инвестиции.Для начала инвестиции бывают потрфельные и прямые.Портфельные как правило спекулятивные и высокомобильные.При малейшем риске они быстро выходят из внутреннего рынка, создавая давление на курс нацвалюты.Прямые это, как правило, развитие бизнеса.Бывают гринфилд и браунфилд.Гринфилд - предприятия с нуля, браунфилд - на основе существующего.Гринфилд для нас конечно лучше.Кроме того, созданный бизнес может направлен на внешний или на внутренний рынок.Если на внешний рынок - это плюс, экспорт растет.Если на внутренний - это конкурентный удар по своим предприятиям, у западного инвестора как правило есть огромные преимущества в фондировании, а значит выигрыш в себестоимости, а прибыль уходит за границу.Даже если приходят прямые инвестиции гринфилд, то и это не гарантирует большую пользу - налоги от них минимальные, зарплаты местным низкие, кредитами завышаются расходы, применяются схемы для занижения экспорта.Когда вы просто пишете про западные инвестиции, становится ясно, что вы просто не знаете чего хотите от инвестора.

Китай, например, требует создание совместного предприятия и передачу технологий.

Япония требовала обучение своего персонала и передачу технологий.

В Сингапуре правительство постоянно отстаивало вопросы повышения условий и оплаты труда для рабочих.

У нас хуторяне в правительстве тупо дрочат на западные инвестции не понимая какие именно хотим, какие полезны, какие выставлять условия.

Потому и результат такой.

Спасибо за ликбез, но право не стоило. Вы не по адресу. Я Вам гораздо больше могу рассказать о инвестициях.Не выдумывайте всякую хе-ню. Про эти требования расскажите совкам дроч-м на инфраструктурные проекты. Вы хотя бы почитали Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый или сингапурскую историю". Что касается плана Доджа уверен что про него Вы даже не слышали, но туда же пытаетесь менторным тоном здесь что то рассказывать.У нас в правительстве все такие умные как Вы и лишь повторяют что им говорят западные экономисты. Но от говорить до воплотить очень огромное расстояние. Гораздо легче объявить инфраструктурный проект, за то любой совок рукоплещет. А экономики как не было, так и нет. На самом же деле все экономики которые поднялись за послевоенное время это сделали за счет инвестиций. Отрицать это, показать себя полной бездарью и безграмотностью.