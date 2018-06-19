Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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otg написав: В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому.
Сміявся про западные инвестиции. Для начала инвестиции бывают потрфельные и прямые. Портфельные как правило спекулятивные и высокомобильные. При малейшем риске они быстро выходят из внутреннего рынка, создавая давление на курс нацвалюты. Прямые это, как правило, развитие бизнеса. Бывают гринфилд и браунфилд. Гринфилд - предприятия с нуля, браунфилд - на основе существующего. Гринфилд для нас конечно лучше. Кроме того, созданный бизнес может направлен на внешний или на внутренний рынок. Если на внешний рынок - это плюс, экспорт растет. Если на внутренний - это конкурентный удар по своим предприятиям, у западного инвестора как правило есть огромные преимущества в фондировании, а значит выигрыш в себестоимости, а прибыль уходит за границу. Даже если приходят прямые инвестиции гринфилд, то и это не гарантирует большую пользу - налоги от них минимальные, зарплаты местным низкие, кредитами завышаются расходы, применяются схемы для занижения экспорта. Когда вы просто пишете про западные инвестиции, становится ясно, что вы просто не знаете чего хотите от инвестора. Китай, например, требует создание совместного предприятия и передачу технологий. Япония требовала обучение своего персонала и передачу технологий. В Сингапуре правительство постоянно отстаивало вопросы повышения условий и оплаты труда для рабочих. У нас хуторяне в правительстве тупо дрочат на западные инвестции не понимая какие именно хотим, какие полезны, какие выставлять условия. Потому и результат такой.
otg написав: В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому.
Сміявся про западные инвестиции. Для начала инвестиции бывают потрфельные и прямые. Портфельные как правило спекулятивные и высокомобильные. При малейшем риске они быстро выходят из внутреннего рынка, создавая давление на курс нацвалюты. Прямые это, как правило, развитие бизнеса. Бывают гринфилд и браунфилд. Гринфилд - предприятия с нуля, браунфилд - на основе существующего. Гринфилд для нас конечно лучше. Кроме того, созданный бизнес может направлен на внешний или на внутренний рынок. Если на внешний рынок - это плюс, экспорт растет. Если на внутренний - это конкурентный удар по своим предприятиям, у западного инвестора как правило есть огромные преимущества в фондировании, а значит выигрыш в себестоимости, а прибыль уходит за границу. Даже если приходят прямые инвестиции гринфилд, то и это не гарантирует большую пользу - налоги от них минимальные, зарплаты местным низкие, кредитами завышаются расходы, применяются схемы для занижения экспорта. Когда вы просто пишете про западные инвестиции, становится ясно, что вы просто не знаете чего хотите от инвестора.
Спасибо за ликбез, но право не стоило. Вы не по адресу. Я Вам гораздо больше могу рассказать о инвестициях.
Китай, например, требует создание совместного предприятия и передачу технологий. Япония требовала обучение своего персонала и передачу технологий. В Сингапуре правительство постоянно отстаивало вопросы повышения условий и оплаты труда для рабочих.
Не выдумывайте всякую хе-ню. Про эти требования расскажите совкам дроч-м на инфраструктурные проекты. Вы хотя бы почитали Ли Куан Ю "Из третьего мира в первый или сингапурскую историю". Что касается плана Доджа уверен что про него Вы даже не слышали, но туда же пытаетесь менторным тоном здесь что то рассказывать.
У нас хуторяне в правительстве тупо дрочат на западные инвестции не понимая какие именно хотим, какие полезны, какие выставлять условия. Потому и результат такой.
У нас в правительстве все такие умные как Вы и лишь повторяют что им говорят западные экономисты. Но от говорить до воплотить очень огромное расстояние. Гораздо легче объявить инфраструктурный проект, за то любой совок рукоплещет. А экономики как не было, так и нет. На самом же деле все экономики которые поднялись за послевоенное время это сделали за счет инвестиций. Отрицать это, показать себя полной бездарью и безграмотностью.
romio_33 написав:Да все там было нормально! На этих неконкурентных предприятиях некоторые себе миллиарды заработали. Я не простой рабочий и знаю что говорю. Практически все, что сейчас работает - это частично модернизированное наследие тех предприятий. Просто разграбили свои же. А Запад им потокал во всем. Т.к. ненужна Западу сильная конкурентная Украина. Или Вы будете утверждать, что не было таких схем, когда везли за границу заказанный агрегат, там его официально оформляли как брак. На завод шла сумма как за металлолом, а на счета руководства маржа от реальной стоимости изделия? И таким схем было множество! А сейчас любят кричать нам от совка достался ниначто не способный хлам. А на самом деле нам от совка досталась прогнившая элита, которая до сих пор у власти.
Подобные схемы были, конечно. Но это больше единичные случаи если оценивать в масштабах страны, в основном касалось или военки или космической отрасли. Если говорить в целом - даже близко не "все там было нормально". Практически все, что касалось товаров народного потребления - совершенно неконкурентноспособный хлам, грубо говоря с огромной фабрики с производственными мощностями под миллионы калош в год толку никакого.
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27661 написав:Главное -- были технологии. Их можно развивать. А если покупать японское, то своего не создашь никогда. Пример -- Африка и уже Украина.
В нынешней Украине проблема как раз в другом. Вы не желаете открывать свой рынок для западных технологий и инвестиций. Вы блеете до сих пор своей совковой мнимой значимостью и грустите до сих пор по всему совковому.
А кто это "вы"? Местные форумчане что ли?
Называйте вещи своими именами. Напомню что уже 4 года у руля Украины прозападное, проевропейское, либеральное правительство и президент( вернее числящияся таковыми) Хотите узнать на что они "науправляли" Вот прямые инвестиции вложенных в Украину за последние три года, в млрд долларов:
2015 - 2,9 млрд 2016 - 3,2 млрд 2017 - 2,2 млрд
А вот чуть ранее: 2010 - 6,5 млрд 2011 - 7,2 млрд 2012 - 8,4 млрд
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
27661 написав:Главное -- были технологии. Их можно развивать.
Ага, особенно про микросхемы и процессоры - чуть менее чем полностью стыряные технологии, которые застопорились потому, что тырять стало слишком сложно
Если я украл (выучил) закон Ома это значит, что если я его буду применять, то заведомо хуже схемы будут чем у Ома?
При чем тут закон. Вы купили заграницей Нокию 1100, разобрали, смогли скопировать и наладить у себя производство копий под видом отечественных ПВЧУС-Г (портативное высокочастотное устройство связи гражданской модификации). Но телефоны стали лучше и сложнее, и сколько ни пытались, даже четвертый айфон передрать не вышло. Итого есть только линии по штамповке клонов стырянной Нокии 1100. Типа технологии есть. Надо развивать
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