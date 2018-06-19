Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27

Faceless написав: И это нищебродам в Африку значит уходили вся нормальная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, товары для дома, потому что у местных аборигенов было неимоверным счастьем раздобыть что-то хотя бы их "стран соцлагеря", молчу уже о "джинсах с гнилого запада", потому что внутреннее производство генерировало унылое г***, и даже оно часто было в дефиците И это нищебродам в Африку значит уходили вся нормальная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, товары для дома, потому что у местных аборигенов было неимоверным счастьем раздобыть что-то хотя бы их "стран соцлагеря", молчу уже о "джинсах с гнилого запада", потому что внутреннее производство генерировало унылое г***, и даже оно часто было в дефиците

я как раз говорил о том, что вы называете "унылое г-но", т.е. продукты массового потребления. В том числе мясо, которого при совке почему то в магазинах не было, хотя поголовье скота и свиней было больше в десять раз. Особенность СССР была в том, что если промышленность производила штаны, то считалось, что этого было достаточно: мол, не раздетые ходите. А джинсы и прочие плюшки считались избыточными и не могли производиться при плановом хозяйстве. Я не совкодр0чер, о нет! Особенность ведения хозяйства при "социализме" основано на рациональности, с которой какбэ не коррелируют ни неделя моды в Милане, ни 150 сортов колбасы. По этой же причине (рациональность) было дикое отставание по технологиям, кроме военки. По электронике, кстати, отставание было сравнительно не большим - особенно для военки. Вы помните, откуда произошло название "Пентиум"? Фамилия Пентковский что-то говорит? Поинтересуйтесь..