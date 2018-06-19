Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:26
Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37
Если бы в Китай не перенесли свое производство ведущие производители, то и копировать было бы нечего. Совок в этом плане максимум что смог - это прост опередрать микросхемы ранних поколений. Не было ни технологий, ни персонала. Если не считать части военки, то почти все другие производства - это огромные, неэффективные, с раздутым штатом производства никому не нужных веников, совков, калош и каких-нибудь сковородок в никому не нужных гигантских масштабах, при том, что реальные потребности населения в одежде, обуви, мебели, бытовой технике и еще тысяче и одной позиции удовлетворить не могли
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:53
могли. но предпочитали удовлетворять потребности нищебродов с Африки и подобных Йеменов, неспешно продвигавшихся к коммунизму. До сих пор долги им списывают. Есть такое село Счастливое под Киевом, там в советские времена был (как сейчас, не знаю) был маслозавод, продукцию которого на Украине и в Киеве в частности никто никогда не видел. Зато негры видели. Совок можно было разумно перестроить, но не путем внедрения "кооперативов" при госпредприятиях, через которые вымывалась оборотка и де*** антиалкагольных компаний. Ну да ладно, дело прошлое
Додано: Сер 20 чер, 2018 15:55
Настолько феерический пост, что позволю себе по полочкам разложить и кратко прокомментировать.
А чем Вам советское-то не угодило? По факту именно "советское" ВСЁ ЕЩЁ работает на Украине. А вот с "украинским" - прямо беда. Или нет вообще, или никому не нужная глупость (нефтепровод Одесса-Броды), или косорукое дитя откровенного распила (потратили тысячу, построили на рубль).
Бугагейшее бу-га-га! Вычленять один фактор, не самый сильный и далеко не самый эффективный, и молиться на него - это очень по-детски.
Далее всё уже неинтересно.
Знаете, сколько раз я слышал подобное бла-бла-бла за последние 30 лет? Да на каждых выборах, от каждого кандидата, вплоть до райсовета!
Красивые и бессмысленные фразы типа "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным."
И всё без толку.
Поздно, Вася, пить боржоми, почка уже отвалилась! (с)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:05
Так это маслозавод - те самые сакральные технологии?
И это нищебродам в Африку значит уходили вся нормальная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, товары для дома, потому что у местных аборигенов было неимоверным счастьем раздобыть что-то хотя бы их "стран соцлагеря", молчу уже о "джинсах с гнилого запада", потому что внутреннее производство генерировало унылое г***, и даже оно часто было в дефиците
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:10
Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
А что может предложить той же Польше "сильная экономика" Гройсмана сейчас? Дешевое сырье и раб.силу по сбору клубники?
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
То есть по вашему Польша 80-х и Польша сегодня - одно и то же?
В самом разгаре кризиса (в первую очередь благодаря коммунякам) в Польше в 80-х там мог быть спрос и не на такое барахло, абы дешево.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27
я как раз говорил о том, что вы называете "унылое г-но", т.е. продукты массового потребления. В том числе мясо, которого при совке почему то в магазинах не было, хотя поголовье скота и свиней было больше в десять раз. Особенность СССР была в том, что если промышленность производила штаны, то считалось, что этого было достаточно: мол, не раздетые ходите. А джинсы и прочие плюшки считались избыточными и не могли производиться при плановом хозяйстве. Я не совкодр0чер, о нет! Особенность ведения хозяйства при "социализме" основано на рациональности, с которой какбэ не коррелируют ни неделя моды в Милане, ни 150 сортов колбасы. По этой же причине (рациональность) было дикое отставание по технологиям, кроме военки. По электронике, кстати, отставание было сравнительно не большим - особенно для военки. Вы помните, откуда произошло название "Пентиум"? Фамилия Пентковский что-то говорит? Поинтересуйтесь..
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27
Вам же чётко написали - "в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще".
И это так.
Вам не стоит надеяться, что все те, кто активно жил в то время, уже умерли, и только Вы обладаете абсолютом в знании тогдашней реальности.
Мы ещё живы и можем свидетельствовать правду.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 20 чер, 2018 16:34
Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
Это не говорит ни о чем на самом деле. В стране в разгаре социально-политического и экономического кризиса мог быть спрос на некое советское барахло в первую очередь благодаря его дешевизне. Ни о каких потребительских качествах этого барахла это не говорит.
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