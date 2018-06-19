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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:26

Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:37

  RomanTik написав:Faceless имея обученный персонал и линию по сборке нокии 1100 гораздо проще и дешевле потом начать выпуск уже своей разработанной новой модели. И китайцы это успешно продемонстрировали - ведь начинали (да и сейчас не гнушаются) тоже с копирования технологий и о чудо - как-то сумели развить и своё производство которое становится всё лучше и лучше. А прыгать через поколение элементной базы - приходится тем кто просрал свое "отсталое" производство, а потом как петух клюнул - начинают закупать "новые" технологии являющиеся уже устаревшими - пример РФ с их ЦП

Если бы в Китай не перенесли свое производство ведущие производители, то и копировать было бы нечего. Совок в этом плане максимум что смог - это прост опередрать микросхемы ранних поколений. Не было ни технологий, ни персонала. Если не считать части военки, то почти все другие производства - это огромные, неэффективные, с раздутым штатом производства никому не нужных веников, совков, калош и каких-нибудь сковородок в никому не нужных гигантских масштабах, при том, что реальные потребности населения в одежде, обуви, мебели, бытовой технике и еще тысяче и одной позиции удовлетворить не могли
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:53

  Faceless написав:.. удовлетворить не могли

могли. но предпочитали удовлетворять потребности нищебродов с Африки и подобных Йеменов, неспешно продвигавшихся к коммунизму. До сих пор долги им списывают. Есть такое село Счастливое под Киевом, там в советские времена был (как сейчас, не знаю) был маслозавод, продукцию которого на Украине и в Киеве в частности никто никогда не видел. Зато негры видели. Совок можно было разумно перестроить, но не путем внедрения "кооперативов" при госпредприятиях, через которые вымывалась оборотка и де*** антиалкагольных компаний. Ну да ладно, дело прошлое
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:55

Настолько феерический пост, что позволю себе по полочкам разложить и кратко прокомментировать.
  otg написав:На самом деле что то делается, но опять же все как обычно по советскому. Инфраструктурные проекты, государственные программы и пр.
А чем Вам советское-то не угодило? По факту именно "советское" ВСЁ ЕЩЁ работает на Украине. А вот с "украинским" - прямо беда. Или нет вообще, или никому не нужная глупость (нефтепровод Одесса-Броды), или косорукое дитя откровенного распила (потратили тысячу, построили на рубль).

  otg написав:На самом деле драйвером экономики может быть исключительно частный капитал. Без него никто и никогда не построил сильную экономику.
Бугагейшее бу-га-га! Вычленять один фактор, не самый сильный и далеко не самый эффективный, и молиться на него - это очень по-детски.

  otg написав:Сегодня, прежде всего, нужно сделать все возможное что бы сюда было выгоднее инвестировать чем в любую страну мира.......
Далее всё уже неинтересно.
Знаете, сколько раз я слышал подобное бла-бла-бла за последние 30 лет? Да на каждых выборах, от каждого кандидата, вплоть до райсовета!
Красивые и бессмысленные фразы типа "Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным."
И всё без толку.

Поздно, Вася, пить боржоми, почка уже отвалилась! (с)
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Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:05

  sequence написав:
  Faceless написав:.. удовлетворить не могли

могли. но предпочитали удовлетворять потребности нищебродов с Африки и подобных Йеменов, неспешно продвигавшихся к коммунизму. До сих пор долги им списывают. Есть такое село Счастливое под Киевом, там в советские времена был (как сейчас, не знаю) был маслозавод, продукцию которого на Украине и в Киеве в частности никто никогда не видел. Зато негры видели. Совок можно было разумно перестроить, но не путем внедрения "кооперативов" при госпредприятиях, через которые вымывалась оборотка и де*** антиалкагольных компаний. Ну да ладно, дело прошлое

Так это маслозавод - те самые сакральные технологии?
И это нищебродам в Африку значит уходили вся нормальная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, товары для дома, потому что у местных аборигенов было неимоверным счастьем раздобыть что-то хотя бы их "стран соцлагеря", молчу уже о "джинсах с гнилого запада", потому что внутреннее производство генерировало унылое г***, и даже оно часто было в дефиците
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:10

  Faceless написав:
  romio_33 написав:Да все там было нормально! На этих неконкурентных предприятиях некоторые себе миллиарды заработали. Я не простой рабочий и знаю что говорю. Практически все, что сейчас работает - это частично модернизированное наследие тех предприятий. Просто разграбили свои же. А Запад им потокал во всем. Т.к. ненужна Западу сильная конкурентная Украина. Или Вы будете утверждать, что не было таких схем, когда везли за границу заказанный агрегат, там его официально оформляли как брак. На завод шла сумма как за металлолом, а на счета руководства маржа от реальной стоимости изделия? И таким схем было множество! А сейчас любят кричать нам от совка достался ниначто не способный хлам. А на самом деле нам от совка досталась прогнившая элита, которая до сих пор у власти.

Подобные схемы были, конечно. Но это больше единичные случаи если оценивать в масштабах страны, в основном касалось или военки или космической отрасли. Если говорить в целом - даже близко не "все там было нормально". Практически все, что касалось товаров народного потребления - совершенно неконкурентноспособный хлам, грубо говоря с огромной фабрики с производственными мощностями под миллионы калош в год толку никакого.


Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
А что может предложить той же Польше "сильная экономика" Гройсмана сейчас? Дешевое сырье и раб.силу по сбору клубники?
MaximS
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:18

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
А что может предложить той же Польше "сильная экономика" Гройсмана сейчас? Дешевое сырье и раб.силу по сбору клубники?

То есть по вашему Польша 80-х и Польша сегодня - одно и то же?
В самом разгаре кризиса (в первую очередь благодаря коммунякам) в Польше в 80-х там мог быть спрос и не на такое барахло, абы дешево.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27

  Faceless написав:И это нищебродам в Африку значит уходили вся нормальная одежда, обувь, мебель, бытовая техника, товары для дома, потому что у местных аборигенов было неимоверным счастьем раздобыть что-то хотя бы их "стран соцлагеря", молчу уже о "джинсах с гнилого запада", потому что внутреннее производство генерировало унылое г***, и даже оно часто было в дефиците

я как раз говорил о том, что вы называете "унылое г-но", т.е. продукты массового потребления. В том числе мясо, которого при совке почему то в магазинах не было, хотя поголовье скота и свиней было больше в десять раз. Особенность СССР была в том, что если промышленность производила штаны, то считалось, что этого было достаточно: мол, не раздетые ходите. А джинсы и прочие плюшки считались избыточными и не могли производиться при плановом хозяйстве. Я не совкодр0чер, о нет! Особенность ведения хозяйства при "социализме" основано на рациональности, с которой какбэ не коррелируют ни неделя моды в Милане, ни 150 сортов колбасы. По этой же причине (рациональность) было дикое отставание по технологиям, кроме военки. По электронике, кстати, отставание было сравнительно не большим - особенно для военки. Вы помните, откуда произошло название "Пентиум"? Фамилия Пентковский что-то говорит? Поинтересуйтесь..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:27

  Faceless написав:
  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
А что может предложить той же Польше "сильная экономика" Гройсмана сейчас? Дешевое сырье и раб.силу по сбору клубники?

...........
В самом разгаре кризиса (в первую очередь благодаря коммунякам) в Польше в 80-х там мог быть спрос и не на такое барахло, абы дешево.

Вам же чётко написали - "в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще".
И это так.
Вам не стоит надеяться, что все те, кто активно жил в то время, уже умерли, и только Вы обладаете абсолютом в знании тогдашней реальности.

Мы ещё живы и можем свидетельствовать правду.
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Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:34

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  Баблонавт написав:Вам же чётко написали - "в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще".
И это так.

Это не говорит ни о чем на самом деле. В стране в разгаре социально-политического и экономического кризиса мог быть спрос на некое советское барахло в первую очередь благодаря его дешевизне. Ни о каких потребительских качествах этого барахла это не говорит.
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Faceless
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