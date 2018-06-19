Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Баблонавт написав:Вам же чётко написали - "в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще". И это так.
Это не говорит ни о чем на самом деле. В стране в разгаре социально-политического и экономического кризиса мог быть спрос на некое советское барахло в первую очередь благодаря его дешевизне. Ни о каких потребительских качествах этого барахла это не говорит.
Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите. А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили. Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите. А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили. Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?
Кризис. Есть спрос на самое дешевое, даже если это барахло. Если барахло покупают, логично, за него платят деньги. Но оно все равно остается барахлом. Сбыть его можно только такому покупателю.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Баблонавт написав:Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите. А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили. Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?
Кризис. Есть спрос на самое дешевое, даже если это барахло. Если барахло покупают, логично, за него платят деньги. Но оно все равно остается барахлом. Сбыть его можно только такому покупателю.
В комплиментарном для Вас варианте - чушь. В ином - сознательная ложь. Когда в Польше был кризис (короткий достаточно) они возили сюда свои товары на продажу. Тем и выживали, что продавали джинсы-пирамиды, покупая в первую очередь изделия из драгметаллов, а во вторую - фотоаппараты и оптические приборы, плюс великолепные советские часы. А массово закупать советскую бытовую технику, крышки, штопоры, прищепки и прочие товары ("барахло" в Вашей, хм, интерпретации) они начали тогда, когда тяжёлые времена у них миновали. У них был выбор: купить дорого западногерманское, или дёшево - советское, и они его делали. Делали этот выбор своими деньгами! О чём Вам писали выше.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт написав:А массово закупать советскую бытовую технику, крышки, штопоры, прищепки и прочие товары ("барахло" в Вашей, хм, интерпретации) они начали тогда, когда тяжёлые времена у них миновали.
Т.е. крышки, штопоры и прищепки - это и есть те самые утраченные производственные мощностя, за которыми тут ранее такой плач развели? Вот только их и сейчас производят. А уж советская бытовая техника и барахло - это действительно синонимы. исключения были только по некоторым производствам, ориентированным на военку и параллельно выпускавшим товары для гражданского пользования, в частности оптические приборы и порой фототехника, о которых вы выше упомянули
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia