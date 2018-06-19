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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:42

  Faceless написав:
  Баблонавт написав:Вам же чётко написали - "в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще".
И это так.

Это не говорит ни о чем на самом деле. В стране в разгаре социально-политического и экономического кризиса мог быть спрос на некое советское барахло в первую очередь благодаря его дешевизне. Ни о каких потребительских качествах этого барахла это не говорит.

Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите.
А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили.
Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:52

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  Баблонавт написав:Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите.
А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили.
Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?

Кризис. Есть спрос на самое дешевое, даже если это барахло. Если барахло покупают, логично, за него платят деньги. Но оно все равно остается барахлом. Сбыть его можно только такому покупателю.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:05

  Faceless написав:
  Баблонавт написав:Об "отсутствии потребительских качеств" и "барахле" говорите только Вы. Точнее, Вы только говорите.
А поляки - платили. ДЕНЬГИ платили.
Разницу между словами ангажированного человека и деньгами, уплаченными заинтересованным покупателем Вы понимаете?

Кризис. Есть спрос на самое дешевое, даже если это барахло. Если барахло покупают, логично, за него платят деньги. Но оно все равно остается барахлом. Сбыть его можно только такому покупателю.

В комплиментарном для Вас варианте - чушь.
В ином - сознательная ложь.
Когда в Польше был кризис (короткий достаточно) они возили сюда свои товары на продажу. Тем и выживали, что продавали джинсы-пирамиды, покупая в первую очередь изделия из драгметаллов, а во вторую - фотоаппараты и оптические приборы, плюс великолепные советские часы.
А массово закупать советскую бытовую технику, крышки, штопоры, прищепки и прочие товары ("барахло" в Вашей, хм, интерпретации) они начали тогда, когда тяжёлые времена у них миновали.
У них был выбор: купить дорого западногерманское, или дёшево - советское, и они его делали. Делали этот выбор своими деньгами!
О чём Вам писали выше.
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:26

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  Баблонавт написав:А массово закупать советскую бытовую технику, крышки, штопоры, прищепки и прочие товары ("барахло" в Вашей, хм, интерпретации) они начали тогда, когда тяжёлые времена у них миновали.

Т.е. крышки, штопоры и прищепки - это и есть те самые утраченные производственные мощностя, за которыми тут ранее такой плач развели? Вот только их и сейчас производят.
А уж советская бытовая техника и барахло - это действительно синонимы. исключения были только по некоторым производствам, ориентированным на военку и параллельно выпускавшим товары для гражданского пользования, в частности оптические приборы и порой фототехника, о которых вы выше упомянули
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:39

  Faceless написав:
  Баблонавт написав:А массово закупать советскую бытовую технику, крышки, штопоры, прищепки и прочие товары ("барахло" в Вашей, хм, интерпретации) они начали тогда, когда тяжёлые времена у них миновали.

Т.е. крышки, штопоры и прищепки - это и есть те самые утраченные производственные мощностя, за которыми тут ранее такой плач развели? Вот только их и сейчас производят.
А уж советская бытовая техника и барахло - это действительно синонимы. исключения были только по некоторым производствам, ориентированным на военку и параллельно выпускавшим товары для гражданского пользования, в частности оптические приборы и порой фототехника, о которых вы выше упомянули


Фототехника частенько тоже была барахлом, популярна была только потому, что это было очень дешевое барахло.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:47

Утраченные навсегда Украиной технологии перечислялись как в этой ветке, так и в других, много раз.
Вам объясняли также много раз азбучные истины о том, что при наличии специалистов и производств, пусть даже и прошлых лет, наладить новое производство - задача несложная. А вот при утрате указанных производств ничего нового уже не будет. Подтверждено Украиной.
Вы не хотите этого видеть? Воля Ваша.
Но принципы экономики и социологии Вам не обмануть.
Они работают.
И Украина именно в том месте, в котором она заслуживает быть.
Не заметили?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 17:55

  Faceless написав:
  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
А что может предложить той же Польше "сильная экономика" Гройсмана сейчас? Дешевое сырье и раб.силу по сбору клубники?

То есть по вашему Польша 80-х и Польша сегодня - одно и то же?
В самом разгаре кризиса (в первую очередь благодаря коммунякам) в Польше в 80-х там мог быть спрос и не на такое барахло, абы дешево.


Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.
При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.
Разницу улавливаете?
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