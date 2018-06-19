Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Додано: Сер 20 чер, 2018 17:47

Утраченные навсегда Украиной технологии перечислялись как в этой ветке, так и в других, много раз.

Вам объясняли также много раз азбучные истины о том, что при наличии специалистов и производств, пусть даже и прошлых лет, наладить новое производство - задача несложная. А вот при утрате указанных производств ничего нового уже не будет. Подтверждено Украиной.

Вы не хотите этого видеть? Воля Ваша.

Но принципы экономики и социологии Вам не обмануть.

Они работают.

И Украина именно в том месте, в котором она заслуживает быть.

Не заметили?

Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.