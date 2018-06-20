RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:25

Re: Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.

Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html

Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам" :)

До "польского кризиса 80-х" оставалось 10 лет...

  Баблонавт написав:Мы ещё живы и можем свидетельствовать правду.

Тем более, что в то время мы были уже не детьми. Нынешнему поколению мы еще можем рассказать, как все было. Следующему уже нет, вымрем.
yanyura
 
Повідомлень: 3661
З нами з: 09.01.09
Подякував: 877 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:50

  yanyura написав:
  MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами.
При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.

Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html

Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам" :)


В 70-х у всего совкового пространство было такое хобби, потому что альтернатив не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2168
З нами з: 07.04.17
Подякував: 169 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за 4 міс. закупила ядерне паливо на $131 млн
R2 » Сер 20 чер, 2018 17:52
4 140
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 22:45
summacut
Гройсман повідомив, скільки Україна в цьому році має...
R2 » Сер 20 чер, 2018 15:23
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 15:23
Eidos
Україна та Ізраїль узгодили готовність Угоди про вільну...
R2 » Сер 20 чер, 2018 14:55
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 14:56
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.