Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами. При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html
Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам"
До "польского кризиса 80-х" оставалось 10 лет...
Баблонавт написав:Мы ещё живы и можем свидетельствовать правду.
Тем более, что в то время мы были уже не детьми. Нынешнему поколению мы еще можем рассказать, как все было. Следующему уже нет, вымрем.
MaximS написав:Этот "неконкурентноспособный хлам" на ура продавался в Польше в конце 80х: начиная от телевизоров "Электрон", морозильных камер и заканчивая зубной пастой и конфетами. При том, что в Польше на тот момент проблем с покупкой товаров европейского (и не только) производства не было вообще.
Совершенно верно. Когда я был студентом (Минск, 1969-1974), постоянно наблюдал в ГУМе и ЦУМе поляков, зачастую объяснявшихся с продавцами на смеси ломаного русского и польского с помощью жестов, покупающих по несколько штук всяких "Алмазов", "Нейв", "Планет", "Рубинов", "Соколов", "Спортов","Сонат", "Этюдов" и пр. транзисторных приемников ("ВЭФ-Спидолы" или "Селги" в свободной продаже просто не было) + покупка цветного советского телевизора (тогда только-только появился вот такой монстр - http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc/rekord101.html
Видимо у поляков хобби такое было - покупать "неконкурентноспособный хлам"
В 70-х у всего совкового пространство было такое хобби, потому что альтернатив не было.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...