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Україна має шанси за 3-5
років побудувати сильну...

Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 20:29

  otg написав:
  MaximS написав:
Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.
При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.
Разницу улавливаете?
Не придумывайте, не были они конкурентны. :)


Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше :D :D :D . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.
Как вам такой бизнес? :lol:


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Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 22:41

  Ratatui написав:Как вам такой бизнес? :lol:
Вы поднялись на сим бизнесе? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 чер, 2018 23:24

  Ratatui написав:
  otg написав:
  MaximS написав:
Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам.
При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою.
Разницу улавливаете?
Не придумывайте, не были они конкурентны. :)


Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше :D :D :D . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.
Как вам такой бизнес? :lol:


И такой прекрасный бизнес продлился до... правильно, ровно до того момента, как курс рубля отпустили. Т.е. пока телевизор искуственно стоил дешевле - все было нормально, можно было делать "бизнес".

Кроме того, в совке статью за "валютные операции" никто не отменял и можно было крепко встрять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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