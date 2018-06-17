Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...
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MaximS написав: Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам. При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою. Разницу улавливаете?
Не придумывайте, не были они конкурентны.
Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты. Как вам такой бизнес?
MaximS написав: Просто факт: в 80-х в Польшу поставляли телевизоры и морозильные камеры, которые были конкурентоспособны по цене/качеству европейским товарам. При "сильной экономике Гройсмана" поставляем биотопливо, древесину и сою. Разницу улавливаете?
Не придумывайте, не были они конкурентны.
Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты. Как вам такой бизнес?
И такой прекрасный бизнес продлился до... правильно, ровно до того момента, как курс рубля отпустили. Т.е. пока телевизор искуственно стоил дешевле - все было нормально, можно было делать "бизнес".
Кроме того, в совке статью за "валютные операции" никто не отменял и можно было крепко встрять.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав: И такой прекрасный бизнес продлился до... правильно, ровно до того момента, как курс рубля отпустили. Т.е. пока телевизор искуственно стоил дешевле - все было нормально, можно было делать "бизнес".
Кроме того, в совке статью за "валютные операции" никто не отменял и можно было крепко встрять.
Помню я прекрасно то время. Да пока поляки были бедные, покупали наш хлам, ибо действительно он был в разы дешевле чем нормальная европейская или японская аппаратура Только в один миг это все очень быстро остановилось и не потому что хлам стал хуже, просто поляки могли позволить себе нормальную технику.. Что касаемо Германии не слышал я о таких сказочных обогащениях. Да действительно люди поднялсь на обмене марок. Везли от туда все что можно. Но во наше... Да что то везли, но не так как рисует в посте выше.
Sommer написав: И такой прекрасный бизнес продлился до... правильно, ровно до того момента, как курс рубля отпустили. Т.е. пока телевизор искуственно стоил дешевле - все было нормально, можно было делать "бизнес".
Кроме того, в совке статью за "валютные операции" никто не отменял и можно было крепко встрять.
Помню я прекрасно то время. Да пока поляки были бедные, покупали наш хлам, ибо действительно он был в разы дешевле чем нормальная европейская или японская аппаратура Только в один миг это все очень быстро остановилось и не потому что хлам стал хуже, просто поляки могли позволить себе нормальную технику.. Что касаемо Германии не слышал я о таких сказочных обогащениях. Да действительно люди поднялсь на обмене марок. Везли от туда все что можно. Но во наше... Да что то везли, но не так как рисует в посте выше.
Тот кто поднялся кричать об этом не будет. Чтобы вы понимали как поднимались генералы. а не только прапорщики. Весной например 1991го прилетал самолет за дембелями, а командующий армией самолет типа Ил-76 загружает водочкой настоящей СМИРНОФФ и отправляет на одну ходочку в подмосковье. Дембеля подождут в палатках на аэродроме. Водочка в военторги по соглашению поставлялась без пошлин и если в немецком магазине она стоила от 8 западных марок за пол литра,то в наших магазинах всего 3,5 марки. Навар в союзе от того самолёта сами понимаете какой. А таких схем был миллион. Но об этом как-нибудь в другой раз. Каждый кто имел мозги и желание мог заработать от сверчка до генерала. Ну , а Ельцин просто всё пропил дяде Коле.