Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

Волгарь написав:

Ratatui написав: Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.

Как вам такой бизнес Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.Как вам такой бизнес

Простите, но что-то тут не сходится - а сами немцы не могли поменять марки 1 к 1, поехать в Западный Берлин и за 500 бундесмарок купить отличный японский телевизор?А не сходится здесь время и место - стена пала в октябре 90-го, и только после этого стал возможен ОГРАНИЧЕННЫЙ обмен восточных марок на западные по курсу 1 к 1.После этого советские телевизоры в ГДР уже были не нужны, а 87-89-ом, о которых Вы пишите, просто не было обмена денег. У меня знакомый служил в то время в ГСВГ. Так в 90-ом -91-ом (до присоединения ГДР к ФРГ) обычные восточные немцы могли осуществлять обмен в условиях жесткого лимита по сумме, а вот он, советский офицер - без него (не знаю как это получалось). Но как раз он за комиссию и менял восточные марки на западные. В итоге привез в уже развалившийся союз 20 тыс. дойчмарок.