Україна має шанси за 3-5 років побудувати сильну...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:05

  Волгарь написав:
  Ratatui написав:Были и даже очень сильно. В 1987-1989 годах каждый уважающий себя прапорщик всеми правдами и не только пёр в ГДР телевизор цветной Электрон. Там его продавал за 5000-6000 марок ГДР. Аналог немецкий стоил от 9000-до 10 000. Курс в банке был 1рубь=3 марки. А телек у нас можно было купить рубчиков за 700. Считайте профит. И так много чего ещё можно было пристроить. Кто набарыжил в 89-начале 90го удачно потом произвёл обмен на марки ФРГ по курсу ВНИМАНИЕ : 1марка ГДР=1марка ФРГ. А в 90м на чёрном рынке например в Бресте давали что-то около 20 рублей за одну марку ФРГ. Считайте профит дальше . Вкладываем 700 р получаем 6000 марок ГДР. меняем на 6000 марок ФРГ и множим на 20 деревянных. В 1990м году 120 000 деревянных были ещё очень неплохие деньги. Евреи уезжая продовали 3х комнатные хаты за 30 000 рублей. То есть за один телек Электрон за один год можно было купить 4ре 3х комнатных хаты.
Как вам такой бизнес

Простите, но что-то тут не сходится - а сами немцы не могли поменять марки 1 к 1, поехать в Западный Берлин и за 500 бундесмарок купить отличный японский телевизор?
А не сходится здесь время и место - стена пала в октябре 90-го, и только после этого стал возможен ОГРАНИЧЕННЫЙ обмен восточных марок на западные по курсу 1 к 1.
После этого советские телевизоры в ГДР уже были не нужны, а 87-89-ом, о которых Вы пишите, просто не было обмена денег. У меня знакомый служил в то время в ГСВГ. Так в 90-ом -91-ом (до присоединения ГДР к ФРГ) обычные восточные немцы могли осуществлять обмен в условиях жесткого лимита по сумме, а вот он, советский офицер - без него (не знаю как это получалось). Но как раз он за комиссию и менял восточные марки на западные. В итоге привез в уже развалившийся союз 20 тыс. дойчмарок.


Всё правильно пишите. Немчуре ввели ограничения на обмен. И нам собирались. Но потом дядя Коля сказал нашим начфинам пересчитать сколько советская военная угроза хочет поменять марок ГДР. И когда бундеснемцы узнали приблезительную цифру они поняли какие советские офицеры и прапорщики нищеброды. И дядя Коля сказал меняем нищим и бездомным(а большинство хат в союзе не имело) всё один к одному. Люди а Германии служили по 5 лет и поэтому кое-какие крохи некоторые накопили и для обмена, чтобы при замене купить кто с мозгами жигули. кто без таких БМВ и уехать по замене. А телевизоры в первую половину 90х ещё чудесно продовались, так как никто не думал. что в октябре всё рухнет. У вас знакомый, а я непосредственный участник тех событий. А замену марок ГДР на ФРГ проводили в июне- июле 91го
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 19:13

Волгарь

Вы кстати одновременно не смотрите раша ту дей и пишите на форуме. Про то, что сами немцы итд. Им тоже всё меняли при переходе, но по их курсу. И ваш товарищ если бы поменял 20 000 марок особый отдел его уже утром бы за мошонку держал где он их взял.
Все деньги на обмен сдавали в финчасть по ведомости в июне, а в июле вместе с зп их получали. 20 000 можно было намутить, но совсем не при обмене. Если конечно ваш товарищ не был завскладом гсм или начальником продсклада, но и те служили по 3-5 лет и сдавали на обмен тысяч до 10 000.
Ratatui
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