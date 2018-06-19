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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 19 чер, 2018 12:46 Итоги: Энергетика 19.06.18



Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08.20 Киева уменьшилась на $0,49 (0,65%) - до $74,85 за баррель.

В понедельник контракты подскочили в цене на $1,9 (2,59%) - до $75,34 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,42 (0,64%) - до $65,43 за баррель. По итогам прошлой сессии контракты подорожали на $0,79 (1,21%) - до $65,85 за баррель.



В понедельник министр энергетики Эквадора Карлос Перес подтвердил, что Саудовская Аравия и Россия внесли предложение о повышении нефтедобычи в странах ОПЕК+ на 1,5 млн. баррелей в сутки, которые будут распределены по странам. Эквадор готов увеличить добычу на 20-25 тыс. б/с в случае необходимости, отметил министр.



При этом К.Перес отметил, что предстоящая встреча в Вене может быть трудной и что Эквадор доволен текущими ценами на нефть.



Меж тем накануне информированные источники сообщили, что члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тыс. б/с в течение нескольких следующих месяцев.

Очередное заседание ОПЕК состоится в Вене в пятницу, а в субботу пройдут переговоры в формате ОПЕК+.



На этом фоне президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на дальнейшую эскалацию торгового конфликта с КНР и обложить 10-процентными пошлинами импортируемые китайские товары на сумму еще в $200 млрд, сообщил Белый дом.



Эксперты отмечают, что если Китай ответит симметрично, как ранее обещали власти КНР, объем торговли между странами может сократиться, что способно замедлить темпы экономического роста в двух крупнейших в мире потребителях нефти.



Публикации в СМИ говорят о том, что сейчас обсуждается повышение добычи на 300-600 тыс. б/с, но никогда нельзя быть уверенным в исходе заседания ОПЕК, пока оно не завершится.



Также важно внимательно отслеживать ситуацию во внешней торговле, потому что полноценная торговая война может оказать огромное негативное влияние на мировую экономику.



Цены на нефть в понедельник повысились, отыграв часть предыдущего снижения, так как трейдеры оценили эскалацию торговых напряжений между США и Китаем.



По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская нефть WTI выросла на 79 центов, или на 1,2%, до $65,85 за баррель, потеряв 2,7% в пятницу и показав снижение убыток на 1% на прошлой неделе.



Нефть Brent с августовской поставкой прибавила $1,90, или 2,6%, до $75,34 за баррель на ICE Futures Europe после снижения на 3,3% в пятницу и примерно на 4% на прошлой неделе.



В поле внимания инвесторов было то, как растут разногласия в торговле между США и Китаем.



Китайское правительство объявило о планах по размещению тарифов на импорт нефти из США, а также на другие энергетические продукты, поэтому опасения «пугают нефтяных трейдеров, полагая, что мы можем увидеть, что эта ситуация сдерживает экономический рост и снижает спрос на нефть», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group.



Аналитики Commerzbank в понедельник отметили, что «возможный тариф в размере 25% означает, что нефть США больше не будет недорогой альтернативой, несмотря на текущую ценовую скидку», добавив, что они «поэтому ожидают, что ценовой разрыв между Brent и WTI останется на месте в летние месяцы».



В пятницу, как WTI, так и Brent показали большое снижение, оказавшись под давлением ожиданий, что Организация стран-экспортеров нефти и ряд стран согласятся увеличить добычу на встрече в эту пятницу.



Однако поступают сообщения о том, что Ирак, Иран и Венесуэла «хотят наложить вето на увеличение производства», и это заставляет рынок осознавать, что недавняя распродажа в ценах на нефть была преувеличена, - сказал Флинн.



В то же время Goldman Sachs заявил в понедельник, что продолжает ожидать, что цены на нефть марки Brent достигнут пика в $82,50 за баррель этим летом, даже если предположить, что ОПЕК в скором времени согласится поднять производство. Банк также продолжает видеть «риски роста» до роста Brent на конец года до $75.



Июльский бензин вырос почти на 1,6% до $2,055 за галлон, а июльский топочный мазут вырос на 2,1% до $2,322 за галлон.



Аналитики Danske Bank о перспективах нефти.



По мнению аналитиков из Danske Bank, ОПЕК постарается избежать сужения на нефтяном рынке. Прогноз по Breпt на $72 за баррель к IV кварталу.



Ключевые цитаты:

«22 июня ОПЕК собирается встретиться, чтобы рассмотреть сокращения добычи. Недавние комментарии Саудовской Аравии и России, намекающие на то, что у ОПЕК есть перспектива увеличивать добычу во втором полугодии, привели к снижению цен на рынке. Мы по-прежнему считаем, что ОПЕК будет делать все возможное, чтобы избежать «заторможенности» нефтяного рынка, т. е. слишком быстро вернуть слишком много нефти на рынок. Тем не менее, вероятно, будет переходный период повышенной волатильности, когда рынок приспособится к новой стратегии ОПЕК».



«Мы сохраняем наш прогноз цены на нефть Brent на уровне $72 за баррель в четвертом квартале текущего года. Мы пересмотрели наш прогноз цен на весь год до $72 за баррель после более высоких цен во втором квартале, чем мы прогнозировали ранее. На 2019 год мы придерживаемся нашего прогноза на уровне $73 за баррель. Мы будем ждать дальнейших событий по поводу последствий ядерной сделки Ирана, прежде чем принимать ее во внимание в наших прогнозах».



В США ожидается рост добычи сланцевой нефти.



Согласно опубликованному в понедельник докладу Администрации по энергетической информации (EIA), уровень добычи нефти на з семи основных сланцевых месторождениях в США, как ожидается, вырастет на 141 тыс. барр. в день в июле до 7,339 млн. барр. в день. Ожидается, что добыча нефти на шельфе Permian Basin, который охватывает части Западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, покажет самый большой рост, прибавив 73000 барр. в день.



Доходы Панамского канала взлетели в 20 раз из-за сланцевой революции в США.



Транспортировка сжиженного природного газа и нефтепродуктов из США является наиболее быстрорастущим и перспективным бизнесом Панамского канала, ежегодный доход от бизнеса которого увеличился в 20 раз за последние два года.



Об этом со ссылкой на заявление руководителя администрации канала Хорхе Луиса Кихано сообщает The Wall Street Journal.



Танкерная транспортировка американского природного сжиженного газа по каналу была начата в 2016 году после завершения работ по расширению его шлюзового каскада, позволившего втрое увеличить тоннаж проводимых через него судов и танкеров. За этот период, как отмечает издание, поставки газа увеличились практически с нуля до 6 млн. тонн в прошлом году. В текущем году, как ожидает Кихано, этот показатель удвоится. «Это бурно развивающийся бизнес, рост которого продолжится», - приводит его слова издание.

На сегодняшний день, по данным газеты, через Панамский канал осуществляется 45% экспорта американских сжиженного природного газа и 46% сжиженного углеводородного газа.



В ближайшие пару лет, по оценкам Кихано, транспортировка газа выйдет в лидеры.



В настоящее время, указал он, танкеры с американским газом обеспечивают 10% от общего ежегодного дохода от использования канала и 38% от поступлений от эксплуатации новых, расширенных шлюзов.



Быстрорастущими потребителями сжиженного природного газа из США, по информации газеты, являются Китай, Южная Корея, Мексика и Япония.

В мае, как сообщил Кихано, администрация Панамского канала зарегистрировала новый месячный рекорд по транспортировке грузов через канал - 1,23 тыс. судов, перевезших в общей сложности 38,1 млн. тонн груза. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в январе 2017 года - 1,26 тыс. судов, на борту которых находилось 36,1 млн. тонн груза.



26 июня исполнится ровно 2 года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам канала. Работы по расширению водного пути были начаты в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Цены на нефть эталонных марок опускаются на торгах во вторник утром на опасениях роста добычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.Цены на нефть в понедельник повысились, отыграв часть предыдущего снижения, так как трейдеры оценили эскалацию торговых напряжений между США и Китаем.Аналитики Danske Bank о перспективах нефти.По мнению аналитиков из Danske Bank, ОПЕК постарается избежать сужения на нефтяном рынке. Прогноз по Breпt на $72 за баррель к IV кварталу.Ключевые цитаты:«22 июня ОПЕК собирается встретиться, чтобы рассмотреть сокращения добычи. Недавние комментарии Саудовской Аравии и России, намекающие на то, что у ОПЕК есть перспектива увеличивать добычу во втором полугодии, привели к снижению цен на рынке. Мы по-прежнему считаем, что ОПЕК будет делать все возможное, чтобы избежать «заторможенности» нефтяного рынка, т. е. слишком быстро вернуть слишком много нефти на рынок. Тем не менее, вероятно, будет переходный период повышенной волатильности, когда рынок приспособится к новой стратегии ОПЕК».«Мы сохраняем наш прогноз цены на нефть Brent на уровне $72 за баррель в четвертом квартале текущего года. Мы пересмотрели наш прогноз цен на весь год до $72 за баррель после более высоких цен во втором квартале, чем мы прогнозировали ранее. На 2019 год мы придерживаемся нашего прогноза на уровне $73 за баррель. Мы будем ждать дальнейших событий по поводу последствий ядерной сделки Ирана, прежде чем принимать ее во внимание в наших прогнозах».В США ожидается рост добычи сланцевой нефти.Согласно опубликованному в понедельник докладу Администрации по энергетической информации (EIA), уровень добычи нефти на з семи основных сланцевых месторождениях в США, как ожидается, вырастет на 141 тыс. барр. в день в июле до 7,339 млн. барр. в день. Ожидается, что добыча нефти на шельфе Permian Basin, который охватывает части Западного Техаса и юго-восточного Нью-Мексико, покажет самый большой рост, прибавив 73000 барр. в день.Доходы Панамского канала взлетели в 20 раз из-за сланцевой революции в США.Транспортировка сжиженного природного газа и нефтепродуктов из США является наиболее быстрорастущим и перспективным бизнесом Панамского канала, ежегодный доход от бизнеса которого увеличился в 20 раз за последние два года.Об этом со ссылкой на заявление руководителя администрации канала Хорхе Луиса Кихано сообщает The Wall Street Journal.Танкерная транспортировка американского природного сжиженного газа по каналу была начата в 2016 году после завершения работ по расширению его шлюзового каскада, позволившего втрое увеличить тоннаж проводимых через него судов и танкеров. За этот период, как отмечает издание, поставки газа увеличились практически с нуля до 6 млн. тонн в прошлом году. В текущем году, как ожидает Кихано, этот показатель удвоится. «Это бурно развивающийся бизнес, рост которого продолжится», - приводит его слова издание.На сегодняшний день, по данным газеты, через Панамский канал осуществляется 45% экспорта американских сжиженного природного газа и 46% сжиженного углеводородного газа.В ближайшие пару лет, по оценкам Кихано, транспортировка газа выйдет в лидеры.В настоящее время, указал он, танкеры с американским газом обеспечивают 10% от общего ежегодного дохода от использования канала и 38% от поступлений от эксплуатации новых, расширенных шлюзов.Быстрорастущими потребителями сжиженного природного газа из США, по информации газеты, являются Китай, Южная Корея, Мексика и Япония.В мае, как сообщил Кихано, администрация Панамского канала зарегистрировала новый месячный рекорд по транспортировке грузов через канал - 1,23 тыс. судов, перевезших в общей сложности 38,1 млн. тонн груза. Предыдущий рекорд был зарегистрирован в январе 2017 года - 1,26 тыс. судов, на борту которых находилось 36,1 млн. тонн груза.26 июня исполнится ровно 2 года с того момента, как началось движение по новым шлюзовым каскадам канала. Работы по расширению водного пути были начаты в 2007 году. Каждый из новых шлюзов имеет 426,7 м в длину, 54,8 м в ширину и 18,2 м в глубину, что позволяет проходить через них судам, вмещающим до 14 тыс. контейнеров.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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