Додано: Сер 20 чер, 2018 01:09

...что коментировать...? наглость этих "мальчиков" просто поражает воображение....гос.компанию трактуют как частное предприятие и выписывают себе сколько не жалко , естественно за счет казны и собственно простого народа а цинизм заключается в том что при таком состоянии дел и финансов государства ни у кого из них даже сомнений нет в уместности даже мыслей о таких размерах "премий "...гопники , им нужно как в Китае делают - руки по самые плечи рубить...

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