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Франція та Німеччина домовилися
створити бюджет єврозони

Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:05

Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони

Пропонуємо до обговорення:
Про це лідери країн заявили після переговорів у німецькому замку Мезеберг, повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Франція та Німеччина домовилися створити бюджет єврозони.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:05

а Италию и Испанию спросили ?
Ukrnalogi
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:16

  Ukrnalogi написав:а Италию и Испанию спросили ?

Ну да, еще и Грецию?
link654
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 12:36

дайте и нам присосаться!
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:56

  sequence написав:дайте и нам присосаться!

Готовы пополнять бюджет ЕС?
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:11

  link654 написав:
  sequence написав:дайте и нам присосаться!

Готовы пополнять бюджет ЕС?

нет, только сосать! дайте больше кредитов! а можно предыдущие не гасить? как нафиг?!
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 02:18

  Ukrnalogi написав:а Италию и Испанию спросили ?


Навіщо годувати тих жалюгідних жебраків. Краще хай нам дадуть якусь копійчину.
Егор
 
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