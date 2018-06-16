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"Укрзалізниця" готується запустити новий поїзд до Європи
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:00
Пропонуємо до обговорення:
До кінця літа 2018 року "Укрзалізниця" має намір запустити по євроколії поїзд Мукачево - Будапешт. Про це заявив в. о. голови Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба компанії.
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Додано: Сер 20 чер, 2018 15:00
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