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"Укрзалізниця" готується
запустити новий поїзд до Європи

"Укрзалізниця" готується запустити новий поїзд до Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 15:00

"Укрзалізниця" готується запустити новий поїзд до Європи

Пропонуємо до обговорення:
До кінця літа 2018 року "Укрзалізниця" має намір запустити по євроколії поїзд Мукачево - Будапешт. Про це заявив в. о. голови Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє прес-служба компанії.

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