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Итоги: Энергетика 21.06.18

Итоги: Энергетика 21.06.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:35

Итоги: Энергетика 21.06.18

Стоимость нефти снижается в четверг утром в ожидании решения ОПЕК+ относительно возможного увеличения объемов добычи сырья странами-участницами соглашения об их сокращении.

По состоянию на 8.00 Киева стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68%, до $74,23 за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до $65,43 за баррель.

В центре внимания рынков находятся важные встречи ОПЕК на текущей неделе, на которых будет обсуждаться возможность увеличения добычи нефти.

Так, в четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня - встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира, к этим встречам ОПЕК и ОПЕК+ приковано пристальное внимание.

«Они, определенно, должны внести некоторую ясность, в то время как сейчас они способствуют повышенной волатильности на рынке», - полагает эксперт.

В четверг СМИ сообщили, что Саудовская Аравия рассчитывает, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) увеличат добычу на 600-800 тысяч баррелей в день.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Нефть в среду получила поддержку от данных по запасам в США.

Цены на нефтяные фьючерсы в США закрылись с повышением в среду на уровне почти недельного максимума после того, как данные правительства США показали самый большой недельный спад в запасах нефти в США с января.

Тем не менее, цены на нефть марки Brent снизились, поскольку трейдеры следили за комментариями крупных производителей нефти перед встречей ОПЕК в конце недели.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже июльская West Texas Intermediate прибавила $1,15, или 1,8%, до $66,22 за баррель, что является самым высоким уровнем с 14 июня. Августовская WTI выросла на 81 цент, или почти 1,3%, до $65,71.

Августовская нефть Brent потеряла 34 центов, или почти 0,5%, до закрытия на $74,74 за баррель на ICE Futures Europe.

Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации США, запасы нефти сократились на 5,9 млн. барр. за неделю, закончившуюся 15 июня. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 3,7 млн. барр., а Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении на 3 млн. по данным источников.

«Всплеск переработки до 17,7 миллиона баррелей в день - просто тень рекорда, установленного прошлым летом - принес с собой самое большое недельное снижение запасов с января», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям ClipperData.

Июльский бензин упал на 0,7% до $2,024 за галлон, а июльский топочный мазут вырос на 0,7% до $2,107 за галлон.

Реакция цен на нефть на отчет Минэнерго США по запасам.

Похоже, участники рынка нефти решили воспользоваться подвернувшимся удачным случаем для минимизации возможных убытков перед встречей ОПЕК в Вене. Весь начальный рост цен на нефть в реакции на данные по запасам сырья быстро сошел на нет. Далее цены и вовсе ушли ниже предотчетных уровней, а сейчас снова растут.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, закончившуюся 15 июня, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 426,5 миллиона баррелей, следует из отчета Управления энергетической информации Минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали падения запасов лишь на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5% - до 430,3 миллиона баррелей.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 3 миллиона баррелей до 430,6 миллиона за неделю к 15 июня.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) упали на 1,3 миллиона баррелей, до 32,6 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, не изменилась — 10,9 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 240 миллионов баррелей. Аналитики ждали роста лишь на 0,2 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов за неделю выросли на 2,7 миллиона баррелей, или на 2,4%, до 117,4 миллиона баррелей.
Эксперты ждали снижение показателя на 0,2 миллиона баррелей. Стратегический резерв нефти в стране за неделю уменьшился на 0,2 миллиона баррелей, до 660 миллионов баррелей.

Статус отчета в глазах трейдеров был понижен, вероятно, в силу предстоящей встречи ОПЕК+, которая по обещаниям ее участниками жаркой дискуссии грозит превратиться в рулетку для спекулянтов.
Это «венское казино» вполне может привести к сильному гэпу в понедельник, поэтому трейдеры урезают позиции, пользуясь любым поводом. Саудовская Аравия предлагает увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники. Вероятно, именно этот компромисс может устроить всех и сохранить союз производителей.
Добычу предлагается начать увеличивать постепенно в III квартале, отмечает издание.
Саудиты надеются, что переговоры с Катаром, Нигерией и Алжиром, которые занимают нейтральную позицию, помогут убедить Иран в том, что страны-участники соглашения должны нарастить производство. Во вторник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что его страна не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи нефти, поскольку цены на нефть остаются высокими из-за президента США Дональда Трампа, который действует в интересах сланцевой отрасли США.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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