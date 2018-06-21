Итоги: Энергетика 21.06.18

Додано: Чет 21 чер, 2018 12:35

В центре внимания рынков находятся важные встречи ОПЕК на текущей неделе, на которых будет обсуждаться возможность увеличения добычи нефти.



Так, в четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня - встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.



По мнению управляющего сотрудника Tyche Capital Advisors Тарика Захира, к этим встречам ОПЕК и ОПЕК+ приковано пристальное внимание.



«Они, определенно, должны внести некоторую ясность, в то время как сейчас они способствуют повышенной волатильности на рынке», - полагает эксперт.



В четверг СМИ сообщили, что Саудовская Аравия рассчитывает, что страны-участницы соглашения о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) увеличат добычу на 600-800 тысяч баррелей в день.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Как сообщили в среду в Управлении энергетической информации США, запасы нефти сократились на 5,9 млн. барр. за неделю, закончившуюся 15 июня. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение на 3,7 млн. барр., а Американский институт нефти во вторник сообщил о снижении на 3 млн. по данным источников.



«Всплеск переработки до 17,7 миллиона баррелей в день - просто тень рекорда, установленного прошлым летом - принес с собой самое большое недельное снижение запасов с января», - сказал Мэтт Смит, директор по товарным исследованиям ClipperData.

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