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Політика “дорогих грошей”
працює - НБУ (інфографіка)

Політика “дорогих грошей” працює - НБУ (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:29

Політика “дорогих грошей” працює - НБУ (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році НБУ підвищила облікову ставку для того, щоб вплинути на інфляцію. Наразі у Нацбанку очікують, що інфляція знизиться і НБУ зможе її втримувати на оптимальному рівні.

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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 17:29

Председатель правления RwS bank Владислав Кравец:"Все зависит от ставки по ОВГЗ. Сегодня она очень хороша – 16-17% годовых. Работая в крупном банке, я бы наверняка какой-то ресурс положил в эти бумаги. Это нулевой риск и 100% ликвидности. Плюс этот рынок подогревают иностранцы. Войти в эту бумагу и выйти из нее можно в любой момент. А при стабильной гривне это, по сути, будет валютной доходностью. На их рынках можно только мечтать зарабатывать 17%".
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари: "...для инвестора текущая доходность капитала должна составлять: ставка ОВГЗ + премия".
И НБУ - Инфляция снизилась
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