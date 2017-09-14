jump написав:За тиждень майже всі співробітники нашої компанії віком 18-22 роки звільнилися і покинули Україну. Мені дзвонять працівники і кажуть: «Я в Швейцарії, на роботу завтра не вийду». На даний момент ми втратили понад три тисячі співробітників за тиждень — представники компанії Сільпо Роман Бондар.ㅤ
Ви так часто лол-каєте, коли Україна десь втрачає території, коли десь їй відмовляють в підтримці фінансами чи поставках зброї. Тепер вас радує новина про проблеми рекрутингу в Сільпо. З чим повʼязані такі ваші реакції ?
"такі ваші реакції" связаны с тем, что "у каждой ошибки есть своя фамилия" (с) -- этой ошибки нужно называть? Ну и это больше смех над местными агитаторами с ихними лозунгами "не, массового бегства М1822 не будет - ну максимум пара десятков выедет"
Российский мультсериал "Маша и медведь" надо запретить в Украине. С такой инициативой выступил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
В конце августа проект "Детектор Медиа" сообщил печальную статистику популярности детского развлекательного контента в украинском сегменте YouTube: первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга занимает российский мультсериал "Маша и Медведь", правда адаптированный для украинской аудитории.
Твій тил не просто «чуть дальше». Він просто «тил» Жодного дня ти не брав участі у БД . Жодного разу ти не відвіз яку-небудь гуманітарну кудись в області, де є фронт . У мене «безпосередня участь» у всі роки від 14 до 23 включно. «Безпосередня участь» означає що з «тилу» (аеродрому) піднімався і виконував бойові завдання. А це суворо визначені райони. Які бойові завдання виконує німецький бігунець в черзі на отримання 500 євро? 😅😅
Ти хочаб сльозу пускаєш в черзі, щоб нашим івакуіровавшимся щольц не відмінив допомогу?
