Список увеличился до 1759 физических и 786 юридических лиц.
Дивися повний текст Украина расширила санкционные списки физических и юридических лиц.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:10
Украина расширила санкционные списки физических и...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Украина расширила санкционные списки физических и юридических лиц.
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:10
..лучше б Украина расширила количество созданных раб.мест и бизнесов, способных генерировать конкурентноспособную продукцию с весомой долей добавочной стоимости!!
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