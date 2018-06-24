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Будівельна піраміда: коли впаде
ринок нерухомості України

Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:51

Re: Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості Україн

  lwjn написав:знову обвалить ринок нерухомості не лише вторинний, а й первинний (будівництва),

для меня как для потенциального покупателя любой обвал цен на РН - это хорошо. т.к. мои возможности при этом растут.
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:07

  deniska написав:как и любые другие предприятия берут кредиты. как те же аграрии берут под под залог техники/земли/etc. хочешь строить - увеличивай уставной капитал, оформляй на фирму оборудование/материалы и т.д. чтобы было что давать в залог банку. не можешь / не хочешь - на*** с рынка. другие зайдут.
это для идеального мира... в реальности такая схема содержит для застройщика намного больше рисков, значит, цена кв.м. будет намного выше. Для нашего рынка это означает очень слабые продажи.
Поэтому застройщики вместе с инвесторами играют в лотерею. Если застройщик не мошенник, конечно, тогда у него все беспроигрышно.
ignorabimus
 
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