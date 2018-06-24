Будівельна піраміда: коли впаде ринок нерухомості України

deniska написав:
как и любые другие предприятия берут кредиты. как те же аграрии берут под под залог техники/земли/etc. хочешь строить - увеличивай уставной капитал, оформляй на фирму оборудование/материалы и т.д. чтобы было что давать в залог банку. не можешь / не хочешь - на*** с рынка. другие зайдут.
это для идеального мира... в реальности такая схема содержит для застройщика намного больше рисков, значит, цена кв.м. будет намного выше. Для нашего рынка это означает очень слабые продажи.
Поэтому застройщики вместе с инвесторами играют в лотерею. Если застройщик не мошенник, конечно, тогда у него все беспроигрышно.