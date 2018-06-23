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Итоги: Энергетика 23.06.18

Итоги: Энергетика 23.06.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Суб 23 чер, 2018 11:14

Итоги: Энергетика 23.06.18

Мировые цены на нефть в пятницу выросли, инвесторы отреагировали на решение ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки и итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

По состоянию закрытие торгов стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,42%, до $75,55 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 5,71%, до $69,28 за баррель.

Участники ОПЕК+ договорились довести уровень исполнения сделки об ограничении добычи нефти, который сейчас выше изначальных договоренностей, до 100%, сказал министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих.

В настоящее время уровень исполнения сделки превышен примерно на 1 миллион баррелей в сутки в основном из-за сокращения добычи нефти в Венесуэле.
Министр нефти Ирана сказал, что реальное увеличение добычи будет меньше 700.000 баррелей в сутки.

Министр нефти Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи сказал, что ОПЕК не обсуждала квоту на добычу для каждой из стран.

Следующее заседание ОПЕК состоится 3 декабря.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка была призвана установить баланс глобального спроса и предложения для поддержания нефтяных цен и действует до конца 2018 года.

Baker Hughes: число нефтяных буровых почти не меняется уже пятую неделю.

Данные Baker Hughes подтверждают мнение экспертов о замедлении роста активности в сланцевом секторе.
Отчет Baker Hughes не вызвал особых эмоций: существенных изменений в числе нефтяных буровых установок зафиксировано не было, а участники рынка остаются под впечатлением от итогов встречи ОПЕК и России.

Согласно Baker Hughes в США за неделю до 22 июня произошли следующие изменения:
общее число буровых установок сократилось на 7 единиц до 1052
число буровых на нефтяных месторождениях сократилось на 1 единицу до 862
число буровых на газовых месторождениях сократилось на 6 единиц до 188
число прочих буровых осталось на уровне 2 штук

Стоит отметить, что в последние недели число «нефтяных» буровых значительно не меняется, что, по мнению ряда экспертов, является дополнительным подтверждением того, что инфраструктурные ограничения препятствуют дальнейшему активному наращиванию добычи сланцевой нефти.

Состоялось заседание ОПЕК, на котором члены картеля договорились об увеличении добычи.

Планируемое ОПЕК наращивание производства будет не столь существенным, чем ожидалось, и это ослабило опасения, что на рынке появится избыток нефти.

Страны картеля достигли соглашения об общем увеличении добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания.

При этом фактическое увеличение добычи нефти, с учетом проблем у ряда стран картеля, будет меньшим, отметил он.

ОПЕК будет стремиться к 100%-ному выполнению уже принятых квот, отметил Х. аль-Фалих.
Фактическое наращивание добычи нефти странами ОПЕК составит порядка 700 тыс. б/с, заявил журналистам министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.

«Это относительно небольшое увеличение, однако, я думаю, это важно, поскольку говорит об изменении стратегии, - таково мнение управляющего директора Petromatrix GmbH Оливье Якоба. - Первоначальное повышение - это необязательно последнее повышение, оно открывает дверь к дальнейшему наращиванию добычи».

Эксперты оценивают потенциальный дефицит нефти на мировом рынке в 1,8 млн. б/с, поэтому планируемое ОПЕК увеличение добычи не создаст избытка.
В субботу в Вене пройдет заседание в формате ОПЕК+.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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