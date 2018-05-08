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Finance.ua: Домашня
сонячна електростанція

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 13:08

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Пропонуємо до обговорення:
Як встановити і скільки можна заробляти
Три роки тому в Україні було лише два десятки приватних сонячних електростанцій (СЕС). Сьогодні їх приблизно в тисячу разів більше. Причина такого зростання в здешевленні обладнання і вигідному «зеленому» тарифі, за яким можна продавати надлишки виробленої електроенергії. Володимир - один із жителів міста Кропивницький (Кіровоградська область) - встановив у своєму будинку сонячну електростанцію потужністю 30 кВт, що приносить йому понад 100 000 гривень річного прибутку. Він розповів мені про тонкощі цього процесу.

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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:05

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

У меня отдельная линия на 17 кВт и я не стал подключать солнечные панели из-за экономической необоснованности. Возможно в солнечных регионах это имеет смысл. В Киевской области навес 120 м с панелями и документацией обойдется по цене однокомнатной квартиры. Окупаемость примерно 7 лет. Примерно по тому, что все в этих расчетах примерно. Может быть плохая погода, могут сгорать панели. Будет 4 года на работу в плюс по максимальному тарифы. Кстати, в статье скромно умолчали, что указанная сумма зелёного тарифа сразу налогооблагается. После 2030 года с тарифами будет то, что не знает никто. Вы будете иметь на руках половину вложений и разбитое корыто, вернее устаревший изношенный комплекс, который возможно уже не сможет зарабатывать...
Или за эти же деньги можно купить квартиру и сдать её в аренду. К 2030 году вы будете иметь на руках 1.5 стоимости квартиры и саму квартиру начальной стоимости (если недвижимость не подорожает).
2,5 капитала или 0,5 капитала.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:15

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Добрый день.
Просветите,пожалуйста.
Интересует такой вопрос:
Сетевая станция для частного использования
При солнечном освещении(днем) работает и отдает в сеть.
А при отсутствии солнца(ночью)?
Кто-то говорил,что инвертора забирают энергию из сети на собственные нужды.
Это правда?
solar
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:09

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

  solar написав:Сетевая станция для частного использования
При солнечном освещении(днем) работает и отдает в сеть.
А при отсутствии солнца(ночью)?

А что ночью? Ничего не отдает. Она и в облачность или там дождь/снег почти ничего не дает.
  solar написав:Кто-то говорил,что инвертора забирают энергию из сети на собственные нужды.
Это правда?
- да правда.
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:10

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

З одного боку, новий закон дозволяє збільшити максимальну потужність приватних СЕС з 30 до 50 кВт, а з іншого – забороняє використовувати каркаси з панелями на землі. Він почне діяти з 1 січня 2020 року, але сонячних установок, введених в експлуатацію до цієї дати, закон не стосуватиметься. Тому Володимиру, 75% панелей СЕС якого встановлено саме на каркасі, турбуватися нема про що.
ось цього досить було б як новини тобто зараз до 1 січня 2020 все по старому і далі все по строму для тих хто стартонув до 1 січня 2020
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:46

Затея для частников с зелёным тарифом это так, поиграться, выгодно только в промышленных масштабах. Для того чтобы у частника был ощутимый доход нужно мощность станции от 20квт, а это приравнивается к 1комнатной квартире в Киеве на аренде которой за год больше заработаешь и не будешь связываться со всей это бюрократией, да и ликвидней. Сам думал подключить ведённый тариф но потом отказался от вливаний, составил менее мощную 5квт гибридную СЭС для автономии и минимизации расходов на э/э и на этом закончил
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 11:47

За квартал установили 1400 домохозяйств. Если прикинуть, что домохозяйств в стране миллионов 15, примерно треть из них имеет техническую возможность установить, за год устанавливается 5500. Лет так через 900 все и поставят.
А вообще в зеленке естьсвои плюсы. Тупорезы, не умеющие считать, учатся, правда за бабки. Т.к. бОльшая часть выработки потребляется самими же вырабатывальщиками, снижается нагрузка на сеть. Авось платятся какие-то налоги барыгами, таскающими оборудование от пи*доглазых.
Один только минус - "зеленка" учитывается при формировании тарифа для тех, кто достаточно умен, чтобы не влезать в авантюру. К счастью, количество лосей с поправкой на их финансовые возможности мизерное, следовательно мизерное и их влияние.
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 19:24

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Лично мое мнение все эти СЭС один вред энергосистеме. И пылесос для наших карманов.
Сейчас вводят энергорынок, на которому по сути монополия Энергоатома и ТЭС от одного товарисча.. что мешает принять нормальный закон например про энергокооперативы, где несколько человек или физ+юр лица могут инвестировать в проект например БиоТЭС или миниГЭС или биогазовой установки? Ведь ТЭС на биотопливе практически вечный источник как энергии так еще и удобрений. Попутно будем насыщать энергорынок мелкими поставщиками.. СЭС как и ВЭС сорри но не источник генерации а просто гемморой...Мне бы интересно посмотреть на всех этих "зеленотарифщиков" а Новогоднюю безветренную ночь с морозом под минус 20)).. когда потребление зашкаливает, а генерации нет...))
PS Простой пример у нас есть залежи торфа, везти и сжигать его в городе на кочегарке глупо оно и вони много.. но ведь можно построить возле торфозавода ТЭС на торфе...и заводу дешево и сбыт есть и соседним поселениям профит..а торф если не угробить болото откуда его берут то он весьма быстро восстанавливается, если нашим дармоедам - грантососам дать задание рассчитать скорость восстановления торфа и сжигать его столько сколько восстанавливает биотоп болота... мы получим ВЕЧНЫЙ (в масштабе существованмя энергосистемы Украины) источник энергии. Не надо ни московитского газа ни сепарского угля.. надо закон принять и поддержку оказать... все. Государству даже денег инвестировать не надо...
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:50

  solar написав:Добрый день.
Просветите,пожалуйста.
Интересует такой вопрос:
Сетевая станция для частного использования
При солнечном освещении(днем) работает и отдает в сеть.
А при отсутствии солнца(ночью)?
Кто-то говорил,что инвертора забирают энергию из сети на собственные нужды.
Это правда?

Добрый день. В ночное время инвертер находится в спящем режиме и потребляет от 0.1 до 1.5 Вт в час
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