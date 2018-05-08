Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Додано: Чет 20 чер, 2019 19:24

Лично мое мнение все эти СЭС один вред энергосистеме. И пылесос для наших карманов.

Сейчас вводят энергорынок, на которому по сути монополия Энергоатома и ТЭС от одного товарисча.. что мешает принять нормальный закон например про энергокооперативы, где несколько человек или физ+юр лица могут инвестировать в проект например БиоТЭС или миниГЭС или биогазовой установки? Ведь ТЭС на биотопливе практически вечный источник как энергии так еще и удобрений. Попутно будем насыщать энергорынок мелкими поставщиками.. СЭС как и ВЭС сорри но не источник генерации а просто гемморой...Мне бы интересно посмотреть на всех этих "зеленотарифщиков" а Новогоднюю безветренную ночь с морозом под минус 20)).. когда потребление зашкаливает, а генерации нет...))

PS Простой пример у нас есть залежи торфа, везти и сжигать его в городе на кочегарке глупо оно и вони много.. но ведь можно построить возле торфозавода ТЭС на торфе...и заводу дешево и сбыт есть и соседним поселениям профит..а торф если не угробить болото откуда его берут то он весьма быстро восстанавливается, если нашим дармоедам - грантососам дать задание рассчитать скорость восстановления торфа и сжигать его столько сколько восстанавливает биотоп болота... мы получим ВЕЧНЫЙ (в масштабе существованмя энергосистемы Украины) источник энергии. Не надо ни московитского газа ни сепарского угля.. надо закон принять и поддержку оказать... все. Государству даже денег инвестировать не надо...