RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Домашня
сонячна електростанція

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2640
З нами з: 26.03.16
Подякував: 134 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:16

  Vizelcev написав:
  Александр 77 написав:
  solar написав:Добрый день.
Просветите,пожалуйста.
Интересует такой вопрос:
Сетевая станция для частного использования
При солнечном освещении(днем) работает и отдает в сеть.
А при отсутствии солнца(ночью)?
Кто-то говорил,что инвертора забирают энергию из сети на собственные нужды.
Это правда?

Добрый день. В ночное время инвертер находится в спящем режиме и потребляет от 0.1 до 1.5 Вт в час


На данный момент, если брать на частный дом, есть смысл тратить деньги на такое или еще не стоит?


Ясно що вартує 15-20квт поставити і за 5 років все окупається.
Не слухайте ідіотів,сонячно енергія дармова.
Ethereum
 
Повідомлень: 653
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку 1, 2, 3
D2 » Вів 08 тра, 2018 17:12
29 9338
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 17:52
Gastarbaiter
Finance.ua: Безбідна старість 1, 2
D2 » П'ят 29 бер, 2019 13:35
11 2199
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лип, 2019 08:49
Не Я
Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії 1, 2, 3, 4
D2 » Чет 15 лис, 2018 13:13
31 6894
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 12:24
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.