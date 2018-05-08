Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04
Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 06 сер, 2019 14:16
Ясно що вартує 15-20квт поставити і за 5 років все окупається.
Не слухайте ідіотів,сонячно енергія дармова.
Додано: Вів 03 вер, 2019 09:22
Ethereum
Вже он 4 роки окупності обіцяють..
Взагалі цікава стаття.
Додано: Чет 12 вер, 2019 13:29
А вот у нас солнечные панели с инвертером на 6 кВат. И еще бы хотели купить инвертер на 27 кВат. Вот не понятно будут ли перекосы электроэнергии. Там кто вообще разбирается. Одинаковые надо инвертеры или любые подойдут? Один на 6 кВат, второй на 27 кВат.
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