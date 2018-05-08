Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.

Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.