RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Домашня
сонячна електростанція

Finance.ua: Домашня сонячна електростанція
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:04

Покупаешь самые дешевые панели, самый дешевый монтаж, самые дешевые инвертора. Подключаешь, оформляешь СЭС.
Кидаешь кабель от соседа - и продаешь его электроэнергию под видом солнечной по "зеленому" тарифу. Прибыль делишь с соседом.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 2805
З нами з: 26.03.16
Подякував: 138 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 14:16

  Vizelcev написав:
  Александр 77 написав:
  solar написав:Добрый день.
Просветите,пожалуйста.
Интересует такой вопрос:
Сетевая станция для частного использования
При солнечном освещении(днем) работает и отдает в сеть.
А при отсутствии солнца(ночью)?
Кто-то говорил,что инвертора забирают энергию из сети на собственные нужды.
Это правда?

Добрый день. В ночное время инвертер находится в спящем режиме и потребляет от 0.1 до 1.5 Вт в час


На данный момент, если брать на частный дом, есть смысл тратить деньги на такое или еще не стоит?


Ясно що вартує 15-20квт поставити і за 5 років все окупається.
Не слухайте ідіотів,сонячно енергія дармова.
Ethereum
 
Повідомлень: 784
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 09:22

Ethereum

Вже он 4 роки окупності обіцяють..
https://habr.com/ru/post/465133/
Взагалі цікава стаття.
SmaRTLV
 
Повідомлень: 5
З нами з: 10.10.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 13:29

А вот у нас солнечные панели с инвертером на 6 кВат. И еще бы хотели купить инвертер на 27 кВат. Вот не понятно будут ли перекосы электроэнергии. Там кто вообще разбирается. Одинаковые надо инвертеры или любые подойдут? Один на 6 кВат, второй на 27 кВат.
chempionskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 06:58

Задуманное и сконструированное мной устройство ( двигатель ) по преобразованию потенциальной энергии силы тяжести массы любого тела позволяет производить в неограниченном колличестве недорогую, быстро окупаемую и экологически чистую электроэнергию, с возможностью применения в таких сферах как:

1. Обеспечение заправкой экоавтомобилей электроэнергией повсеместно и в неограниченном колличестве, и при этом сбрасывая все излишки выработки в гос.электросети.

2. В малотонажных речных судах, заменяя в них дизельные и пр. энергоустановки.

3. Переоборудование котельных работающих на угле и мазуте.

4. Постепенная замена эл.станций работающих на угле, и вырабатывающих у нас в России около 60% всей электроэнергии.

....но у меня есть все основания предполагать, по весьма объективным причинам, что в России я не смогу внедрить свой проект. Поэтому я буду искать инвесторов и партнёров в Украине, или в какой-либо другой стране.
alex-dorokhov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:12

Посмотрел. что многие считают - купить 1 комн. квартиру в Киеве и сдавать выгодней.

Давайте сравним: 1 комн.квартира около 18.000 долл + ремонт скромно 2500 долл. =20500

Сдать в аренду ну ...8000 грн. мес. исходя из цены покупки (периферийный район и ремонт тоже не люкс) за год 8000*12=96000/25.4= округляем 3800 долл за год.

СЭС 30 квт установка под ключ 18 284 долл ну плюс купить счетчик в облэнерго 360-380 долл. итого по максим. 18 700 дол .
Средняя генерация в средней зоне за год 33 600 квт

На сегодня закупка по "зеленому тарифу" 0.18 евро/квт до 2030 года.
При личном потреблении (как пример) 100 квт /мес. что имеем:

1. продажа по "ЗТ" 32 400 квт*0.18 евр- 19.5% (налог)= 4694.74 евро примерно 5 258 долл/год
2. экономия по замещению 1200 квт *0.9= 1080 грн. ( 42 долл)
т.е прибыль суммарно за год 5300 долл.

Окупаемость - 3-3.4 года.
odo58
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 12:27

  chempionskiy написав:А вот у нас солнечные панели с инвертером на 6 кВат. И еще бы хотели купить инвертер на 27 кВат. Вот не понятно будут ли перекосы электроэнергии. Там кто вообще разбирается. Одинаковые надо инвертеры или любые подойдут? Один на 6 кВат, второй на 27 кВат.


Інвертор один,краще потужніший. А панелі доставляєте на потужність інвертора +10%.
Ethereum
 
Повідомлень: 784
З нами з: 11.02.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:44

Re: Finance.ua: Домашня сонячна електростанція

  odo58 написав:Давайте сравним: 1 комн.квартира ....
СЭС 30 квт .................
На сегодня закупка по "зеленому тарифу" 0.18 евро/квт до 2030 года.......
Окупаемость - 3-3.4 года.

Квартира после 2030 года останется а что будет с СЭС?
Есть в энергетике такое понятие КИУМ - Коэффициент использования установленной мощности. Торгаши или про него не знают или стараются не говорить.
Так вот приведу для сравнения КИУМ для разных источеников генерации
КИУМ для АЭС - 70 %
для ТЭС - 60 %
для СЭС - 15 %
Конечно это усередненные значения, но суть понятна, если мы ставим блок АЭС в 1000 МВт , то из 1000 МВт по разным причинам (от простоев при профилактике до форс мажоров) потребим не более 700МВт.. для СЭС в 30Квт соответственно не более 4,5Квт/час. То есть в среднем если разбить производство на СЭС э/энергии за год, с учетом (ночь, облачно, ветром там провода порвало или ремонт инверторов и т.д..) то получим реальных выход энергии не 30 а 4,5кВт/час. Это усредненное значение, ночью конечно СЭС выдаст НОЛЬ а например в зимний солнечный день за счет отражений света от белого снега может выдать и больше 30кВт, например 31-32 КВт/час. Вот отсюда и надо исходить в своих расчетах окупаемости.
Джон
 
Повідомлень: 1267
З нами з: 16.03.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как заработать на онлайн-обмене
D2 » П'ят 04 жов, 2019 15:26
3 405
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 23:08
yama
Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
D2 » Чет 03 жов, 2019 10:30
4 310
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 08:16
vladkarnaukhov
Finance.ua: Безбідна старість 1, 2, 3
D2 » П'ят 29 бер, 2019 13:35
26 4356
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 жов, 2019 19:48
Дядя Дима

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1144)
06.10.2019 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.