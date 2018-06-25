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Итоги: Энергентика 25.06.18

Итоги: Энергентика 25.06.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:41

Итоги: Энергентика 25.06.18

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, нефть марки Brent теряет в цене 1,7% на фоне ожидания увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+.

По состоянию на 7.15 Киева стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,71%, до $74,03 за баррель.
Ранее в ходе торгов цена Brent падала более чем на 2%, до $73,59 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,28%, до $68,39 за баррель.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч.

Аналитики банка Barclays предполагают, что обязательства стран ОПЕК и России в итоге приведут рынок от дефицита предложения на рынке в 200 тысяч баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года к переизбытку на 200 тысяч баррелей в сутки.

Удешевление нефти в понедельник также связано с коррекцией после сильного роста в пятницу, достигавшего 5%, поскольку инвесторы отыгрывали надежды на то, что повышение добычи нефти ОПЕК+ будет не таким высоким, как ожидали некоторые эксперты.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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