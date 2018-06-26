Итоги: Энергетика 26.06.18

Додано: Вів 26 чер, 2018 12:37

Поддержку стоимости нефти оказывают новости вокруг экспорта нефти из Ливии. Так, ранее во вторник стало известно, что ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара передаст контроль над нефтяными месторождениями и портами союзному временному правительству, которое действует на востоке страны.



В то же время повышение цен на «черное золото» ограничено ожиданиями увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+.



«Несмотря на соглашение ОПЕК на прошлой неделе, мы считаем, что ограниченное предложение сырья будет способствовать росту цен на нефть в течение 2018 года. Мы полагаем, что цены на нефть марки Brent будут превышать 80 долларов за баррель во втором полугодии 2018 года», - таково мнение аналитика американского инвестиционного банка Jefferies Джейсона Гаммела.



ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.



В субботу, 23 июня, ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией на 200 тысяч.

Разница в цене между двумя марками в последние сессии сократилась. Аналитики связывают это с более высокой поддержкой цены WTI, так как нарушение добычи в Канаде, как ожидается, сократит предложение на рынке США.



Цены на WTI и Brent в пятницу резко выросли после того, как члены ОПЕК сообщили, что согласовано повышение объёма добычи на 1 млн. баррелей в день, что было поддержано РФ.



Заседание ОПЕК завершилось тем, что текущее соглашение фактически оставлено без изменений, так как повышение объема добычи компенсирует избыточное по сравнению с квотами сокращение добычи участников соглашения. Однако интерпретация соглашения странами-членами различна.



Саудовская Аравия, по сути, доказывала, что те, кто имеет избыточные мощности, могут добывать больше для компенсации тех производителей, которые не могут выбрать совою квоту. При подобном перемещении долей итоговый объём для предложения мало меняется.

Мировые цены на нефть повышаются во вторник утром после новостей, связанных с экспортом сырья из Ливии, при этом рост сдерживают ожидания увеличения добычи «черного золота» странами ОПЕК+.Цены на нефть в понедельник снизились после заседания ОПЕК, которое завершилось решением по увеличению добычи, Brent возглавила снижение.Поставки газа в Турцию снизились на 18%.С 1 января по 24 июня 2018 года Газпром поставил на ГИС «Малкочлар» на границе Болгарии и Турции на 1,2 млрд. кубометров меньше газа, чем в тот же период 2017 года (снижение на 18%).Недавно Газпром предоставил турецкой компании Боташ скидку в цене на газ и вернул $1 млрд. переплаты. Комментаторы газпромовского пула объясняют это необходимостью «поддерживать конкурентоспособность российского газа на турецком рынке».Добавлю, что за первые 24 дня июня Газпром поставил в Малкочлар на 27% меньше газа, чем год назад. По-видимому, скидка оказалась недостаточной.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: