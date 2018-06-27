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Итоги: Энергетика 27.06.18

Итоги: Энергетика 27.06.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 12:16

Итоги: Энергетика 27.06.18

Мировые цены на нефть в среду утром растут, реагируя на данные Американского института нефти (API) о сильном снижении запасов «черного золота» в США за прошлую неделю.

По состоянию на 8.00 Киева стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43% - до $76,47 за баррель

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,43%, до $70,83 доллара за баррель.

Согласно данным API, за неделю по 22 июня запасы нефти в США упали на 9,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,2 миллиона баррелей, дистиллятов - на 1,8 миллиона баррелей.

Позднее в среду свои данные по запасам обнародует министерство энергетики США. Эксперты ожидают, что показатель снизился на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 423,9 миллиона баррелей.

Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать новости о намерении США убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября.
Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций. Они в полной мере вступят в силу 4 ноября.

Нефтяные фьючерсы выросли во вторник — цены в США впервые превысили уровень в $70 с мая — на фоне новостей о том, что США настаивают на том, чтобы страны сократили импорт нефти Ирана до нуля к ноябрю и неопределенности в отношении экспорта ливийской нефти.

Сомнения в способности ОПЕК увеличить производство достаточно быстро, чтобы предотвратить дефицит глобальных поставок, также способствовали росту нефти.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже августовская нефть WTI выросла на $2,45, или 3,6%, до $70,53 за баррель. Согласно данным FactSet, цены показали свой самый высокий уровень с 24 мая.

Августовская нефть Brent выросла на $1,58, или 2,1%, до $76,31 за баррель на ICE Futures Europe — это самый высокий уровень закрытия за почти две недели.

Усиливая опасения по поводу ужесточения глобальных поставок, США ожидают, что все страны сократят импорт нефти из Ирана к 4 ноября или подвергнутся риску санкций.

Сообщается, что Саудовская Аравия поднимет добычу нефти до рекордного уровня, начиная с следующего месяца. Саудовская Аравия планирует добыть рекордные 10,8 миллиона баррелей в день, превысив предыдущий максимум в 10,72 миллиона баррелей в день, показанный в ноябре 2016 года.

Новости по Саудовской Аравии на самом деле «более бычьи, чем медвежьи», - сказал Фил Флинн, старший аналитик рынка Price Futures Group. - «Если саудовцы превысят свою квоту и сохранят ее, это должно означать, что у них недостаточно уверенности в том, что они могут добыть необходимое количество нефти достаточно быстро, чтобы компенсировать дефицит».

Кроме того, временное закрытие Syncrude, нефтяного объекта на песках в Канаде также помогло поддержать цены.

Июльский бензин вырос на 1,1%, до $2,075 за галлон, а июльский мазут вырос на 1,4%, до $2,129 за галлон.

API: запасы сырой нефти в США сократились на 9,23 млн. баррелей, рекордное значение с сентября 2016 года.

Как следует их опубликованных вечером во вторник данных Американского института нефти (API), запасы черного золота в США за неделю до 22 июня резко сократились, а запасы бензина и дистиллятов выросли в пределах прогнозных значений.

Итак, в отчетный период в США (в баррелях):
запасы сырой нефти: -9,23 млн. (рекордное значение с сентября 2016 года);
запасы в Кушинге: -1,74 млн.;
запасы бензина: +1,15 млн.;
запасы дистиллятов: +1,79 млн.

Данные API составляются на добровольной основе и традиционно предшествуют публикации Министерством энергетики США официальной еженедельной статистики.

Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры этого ведомства покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):
запасы сырой нефти: -2,5 млн. (медианный прогноз: 7 экспертов ждут снижения, 2 - роста);
запасы бензина: +1,0 млн. (8 экспертов ждут роста, 1 - снижения);
запасы дистиллятов: +1,5 млн. (6 экспертов ждут роста, 3 — снижения).

МЭА: США за пять лет могут занять 75% мирового рынка поставок СПГ.

США в течение ближайших пяти лет могут занять долю в 75% от всех поставок сжиженного природного газа (СПГ) в мире, заявил в ходе газовой конференции World Gas Conference глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
«В ближайшие пять лет США займет долю в 75% в мире в области поставок СПГ», - сказал Бирол.

МЭА во вторник опубликовало отчет с прогнозом роста мирового спроса на газ в течение следующих пяти лет на 1,6% ежегодно, до уровня в 4,1 триллиона кубометров в 2023 году по сравнению с 3,74 триллиона кубометров в 2017 году.

По словам Бирола, в следующие пять лет на мировые газовые рынки окажут значительное влияние три фактора. Так, Китай может в следующие два-три года стать крупнейшим в мире импортером газа, также значительно вырастет добыча и экспорт США. Вместе с этим вырастет и спрос промышленного сектора.

Спрос на газ со стороны Китая в период 2017-2023 годов, как прогнозирует МЭА, вырастет на 60%, что будет поддерживаться экологической политикой в стране по переходу с угольной энергии на газовую. За указанный срок на Китай придется 37% роста мирового спроса на газ, и к 2019 году КНР станет крупнейшим импортером газа, опередив Японию, прогнозирует МЭА.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.forbes.ru/mneniya/ , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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