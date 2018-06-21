Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:18

redmax11 написав: то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек. то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.

Ждали только слова Президента. Можно было надеяться, что после скандалов с избранием аудитора НАБУ от Рады, когда откровенно прокатили всех известных международных экспертов, Порошенко выберет как раз авторитетного иностранца, дабы продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией.



Ведь на всех публичных выступлениях глава государства не устает подчеркивать, что именно он сделал все ради работы антикоррупционной системы в стране. Он мог назначить аудитором НАБУ бывшего аудитора ФБР и заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, одного из самых известных борцов с коррупцией в мире, посадившего в Гватемале 150 чиновников, включая бывшего президента Карлоса Кастресана, итальянского прокурора, гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера, или американского прокурора, расследовавшего коррупцию российских олигархов Томаса Фаерстоуна. Но вместо них Порошенко выбрал своего близкого соратника Павла Жебривского. Ради этого его пришлось даже уволить с должности руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации.

О чем говорит такое назначение? Во-первых, Президент в который раз отдает приоритет личной лояльности и преданности кандидатов на высокие должности, а не профессиональным качествам.

Та я и не сомневался, это уже все было, придумайте что то по оригинальнее. Ну да ладно выборы дело такое, раз надо значит надо, вещайте"Вихри враждебные веют над нами,Тёмные силы нас злобно гнетут."Далеко ходить не нужно, ну например первое что попалось под руку за сегодня :Все как всегда, что и в предыдущие годы при других президентах, можно конечно спросить вас почему так, но вопрос риторический.