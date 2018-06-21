Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
Ринат Леонидович вы ли ?
Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ?
Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
Igorten написав: Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
redmax11 написав:то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
Та я и не сомневался, это уже все было, придумайте что то по оригинальнее. Ну да ладно выборы дело такое, раз надо значит надо, вещайте "Вихри враждебные веют над нами, Тёмные силы нас злобно гнетут."
Далеко ходить не нужно, ну например первое что попалось под руку за сегодня :
Ждали только слова Президента. Можно было надеяться, что после скандалов с избранием аудитора НАБУ от Рады, когда откровенно прокатили всех известных международных экспертов, Порошенко выберет как раз авторитетного иностранца, дабы продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией.
Ведь на всех публичных выступлениях глава государства не устает подчеркивать, что именно он сделал все ради работы антикоррупционной системы в стране. Он мог назначить аудитором НАБУ бывшего аудитора ФБР и заместителя генерального инспектора Департамента юстиции США Роберта Сторча, одного из самых известных борцов с коррупцией в мире, посадившего в Гватемале 150 чиновников, включая бывшего президента Карлоса Кастресана, итальянского прокурора, гендиректора Европейского управления по борьбе с мошенничеством Джованни Кесслера, или американского прокурора, расследовавшего коррупцию российских олигархов Томаса Фаерстоуна. Но вместо них Порошенко выбрал своего близкого соратника Павла Жебривского. Ради этого его пришлось даже уволить с должности руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации. О чем говорит такое назначение? Во-первых, Президент в который раз отдает приоритет личной лояльности и преданности кандидатов на высокие должности, а не профессиональным качествам.
Все как всегда, что и в предыдущие годы при других президентах, можно конечно спросить вас почему так, но вопрос риторический.
Востаннє редагувалось Igorten в П'ят 29 чер, 2018 20:54, всього редагувалось 1 раз.
redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
Если следовать вашей логике, то причин для массового народного недовольства в 2013-2014 было не так уж много. По крайней мере меньше, чем сейчас.
Сегодня средняя зарплата составляет 326 долларов (8480 грн, апрель 2018), перед майданом - 410 долларов (3283 грн, октябрь 2013).
Соответственно, доходы были более, чем на четверть выше.
Понимаю, что хотелось лизнуть - на то ваше мнение и порохоботское, в чем вы сами признались
НО! Хочется ведь понять истинные причины недовольства.
Мое мнение - власть на самом деле не настолько плохая (хотя и очень плохая), насколько низкие рейтинги ее поддержки.
Рекордно низкой уровень доверия к власти обусловлен невообразимо большим и циничным уровнем лжи и невыполненых обещаний (то есть завышенными ожиданиями украинцев).
Таких сказок народу не рассказывал, пожалуй, еще никто!
Какой только бред не несли со сцены майдана, чтобы понравиться - и что янык лишил украинцев европейских зарплат, не подписав Соглашение об Ассоциации, и что в стране установлена небывалая диктатура, небывалый уровень коррупции.
Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам (импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ), но не привело, разумеется, к европейским зарплатам (что достигается не подписанием каких-то бумажек, пусть даже дающих право на беспошлинный экспорт, а увеличением продуктивности труда и снижением коррупционных издержек).
Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".
А уровень коррупции стал еще выше, что харакретизуется ростом уровня теневой экономики (45% сегодня против 38% 5 лет назад).
Вот вам и причины. Жаль, что власть ассоциируется (не являясь таковой на самом деле) с Западом, поскольку украинцы теперь критически относятся и к евроинтеграционному курсу... В 2014 году желающих вступить в ЕС было более 60%...
redmax11 написав:а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.
Если следовать вашей логике, то причин для массового народного недовольства в 2013-2014 было не так уж много. По крайней мере меньше, чем сейчас.
Сегодня средняя зарплата составляет 326 долларов (8480 грн, апрель 2018), перед майданом - 410 долларов (3283 грн, октябрь 2013).
Соответственно, доходы были более, чем на четверть выше.
Понимаю, что хотелось лизнуть - на то ваше мнение и порохоботское, в чем вы сами признались
НО! Хочется ведь понять истинные причины недовольства.
Мое мнение - власть на самом деле не настолько плохая (хотя и очень плохая), насколько низкие рейтинги ее поддержки.
Рекордно низкой уровень доверия к власти обусловлен невообразимо большим и циничным уровнем лжи и невыполненых обещаний (то есть завышенными ожиданиями украинцев).
Таких сказок народу не рассказывал, пожалуй, еще никто!
Какой только бред не несли со сцены майдана, чтобы понравиться - и что янык лишил украинцев европейских зарплат, не подписав Соглашение об Ассоциации, и что в стране установлена небывалая диктатура, небывалый уровень коррупции.
Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам (импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ), но не привело, разумеется, к европейским зарплатам (что достигается не подписанием каких-то бумажек, пусть даже дающих право на беспошлинный экспорт, а увеличением продуктивности труда и снижением коррупционных издержек).
Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".
А уровень коррупции стал еще выше, что харакретизуется ростом уровня теневой экономики (45% сегодня против 38% 5 лет назад).
Вот вам и причины. Жаль, что власть ассоциируется (не являясь таковой на самом деле) с Западом, поскольку украинцы теперь критически относятся и к евроинтеграционному курсу... В 2014 году желающих вступить в ЕС было более 60%...