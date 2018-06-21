Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)

Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:14

redmax11 написав: а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь. а разве теоретически возможна ситуация когда они будут довольны? На моей памяти лучше че сейчас было только при Юще в 2005-2008 годах, но кто из этих нытиков найдет силы признать это? Сейчас, учитывая что мы воюем - ситуация в экономике очень обнадеживает, а политический курс в нынешних реалиях у меня лично вызывает восхищение. Но это мое личное, порохоботское мнение, которое я никому навязывать не собираюсь.

Если следовать вашей логике, то причин для массового народного недовольства в 2013-2014 было не так уж много. По крайней мере меньше, чем сейчас.Сегодня средняя зарплата составляет 326 долларов (8480 грн, апрель 2018), перед майданом - 410 долларов (3283 грн, октябрь 2013).Соответственно, доходы были более, чем на четверть выше.Понимаю, что хотелось лизнуть - на то ваше мнение и порохоботское, в чем вы сами призналисьНО! Хочется ведь понять истинные причины недовольства.Мое мнение - власть на самом деле не настолько плохая (хотя и очень плохая), насколько низкие рейтинги ее поддержки.Рекордно низкой уровень доверия к власти обусловлен невообразимо большим и циничным уровнем лжи и невыполненых обещаний (то есть завышенными ожиданиями украинцев).Таких сказок народу не рассказывал, пожалуй, еще никто!Какой только бред не несли со сцены майдана, чтобы понравиться - и что янык лишил украинцев европейских зарплат, не подписав Соглашение об Ассоциации, и что в стране установлена небывалая диктатура, небывалый уровень коррупции.Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам (импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ), но не привело, разумеется, к европейским зарплатам (что достигается не подписанием каких-то бумажек, пусть даже дающих право на беспошлинный экспорт, а увеличением продуктивности труда и снижением коррупционных издержек).Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".А уровень коррупции стал еще выше, что харакретизуется ростом уровня теневой экономики (45% сегодня против 38% 5 лет назад).Вот вам и причины. Жаль, что власть ассоциируется (не являясь таковой на самом деле) с Западом, поскольку украинцы теперь критически относятся и к евроинтеграционному курсу... В 2014 году желающих вступить в ЕС было более 60%...