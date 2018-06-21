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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 06:00

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  Vint написав:у вас методичка протухла

Ну да, по существу то возразить нечего.
Следующий этап – переход на личность, оскорбление и навешивание ярлыков. Приступайте :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:08

  redmax11 написав:
  Igorten написав: Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.

то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.


Не уж то это вы Пётр Алексееич? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28

курс остался только на бумаге
makishin60
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