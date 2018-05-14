|
|
|
Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 чер, 2018 06:00
Vint написав:
у вас методичка протухла
Ну да, по существу то возразить нечего.
Следующий этап – переход на личность, оскорбление и навешивание ярлыков. Приступайте
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 10:08
redmax11 написав: Igorten написав:
Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
Не уж то это вы Пётр Алексееич?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5900
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28
курс остался только на бумаге
-
makishin60
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 03.10.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 15:30
Moimir написав:
Предполагаю, что о политическом курсе мало кто думал отвечая на вопросы. Все ж таки недовольны экономическими, правовыми реалиями
Да, народу нужно жить сегодня, чтож поделаешь... Цифры -цифрами - бумага все стерпит - а вот таких очередей за социальным хлебом как сейчас я не помню с 90-х годов....
-
katso
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 16:31
zРадио написав:
Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам
Вранье номер раз.
zРадио написав:
(импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ)
Вранье номер два.
zРадио написав:
Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".
Вранье номер три.
Неплохой уровень, неплохой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2233
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|