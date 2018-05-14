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Курсом країни не задоволені
майже 84% українців (опитування)

Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 06:00

Re: Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитува

  Vint написав:у вас методичка протухла

Ну да, по существу то возразить нечего.
Следующий этап – переход на личность, оскорбление и навешивание ярлыков. Приступайте :)
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 10:08

  redmax11 написав:
  Igorten написав: Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.

то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.


Не уж то это вы Пётр Алексееич? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28

курс остался только на бумаге
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:30

  Moimir написав:Предполагаю, что о политическом курсе мало кто думал отвечая на вопросы. Все ж таки недовольны экономическими, правовыми реалиями


Да, народу нужно жить сегодня, чтож поделаешь... Цифры -цифрами - бумага все стерпит - а вот таких очередей за социальным хлебом как сейчас я не помню с 90-х годов.... :cry:
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:31

  zРадио написав:Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам


Вранье номер раз.

  zРадио написав:(импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ)


Вранье номер два.

  zРадио написав:Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".


Вранье номер три.

Неплохой уровень, неплохой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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