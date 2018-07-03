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Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 чер, 2018 06:00
Vint написав:
у вас методичка протухла
Ну да, по существу то возразить нечего.
Следующий этап – переход на личность, оскорбление и навешивание ярлыков. Приступайте
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Додано: Суб 30 чер, 2018 10:08
redmax11 написав: Igorten написав:
Ринат Леонидович вы ли ? Тут сделал такое наблюдение, "порохоботы" тех кто на постоянной основе и те кто всегда и во всем "Ура" были не в зависимости от ситуации, вдруг куда то пропали, нет их, но вдруг появляются новые ники, риторика один в один. Старые, что типа примелькались ? А так типа довольных больше стало ? Ну да ладно, курс страны не вызывает у меня отторжения, но вот команда "корабля", его квалификация и методы, иногда просто отвратительны.
то что вы все еще верите в детские сказки, где есть только черное и белое, а добро и хорошие дела вершатся добрым принцем в белых перчатках и пытаетесь их экстраполировать на политиков - это еще полбеды. А вот то, что вам везде мерещатся Ринаты Леонидовичи и под каждым кустом снуют полчища порохоботов - это уже тревожный звоночек.
Не уж то это вы Пётр Алексееич?
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:28
курс остался только на бумаге
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Додано: Вів 03 лип, 2018 15:30
Moimir написав:
Предполагаю, что о политическом курсе мало кто думал отвечая на вопросы. Все ж таки недовольны экономическими, правовыми реалиями
Да, народу нужно жить сегодня, чтож поделаешь... Цифры -цифрами - бумага все стерпит - а вот таких очередей за социальным хлебом как сейчас я не помню с 90-х годов....
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katso
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Додано: Вів 03 лип, 2018 16:31
zРадио написав:
Как мы видим сегодня, подписание Ассоциации привело к европейским ценам
Вранье номер раз.
zРадио написав:
(импортный паритет, который требуют держать внутри страны ее внешние кредиторы - ЕС и МВФ)
Вранье номер два.
zРадио написав:
Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".
Вранье номер три.
Неплохой уровень, неплохой.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Додано: Сер 04 лип, 2018 12:01
zРадио написав:
Ограничения свобод, прикрываемые войной с агрессором (блокирование следователями медиаресурсов, ограничение митингов, заочное осуждение, законы о предотвращении псевдо-террористической деятельности за критику власти), привысили по своему размаху т.н. "диктаторские законы 16 января 2014 года".
Вранье номер три.
Неплохой уровень, неплохой.
Про цены скажу, что там, конечно дороже, на выходных как раз довелось побывать в Германии и Нидерландах.
Но тенденции есть, да.
А вот про ограничения свобод всё точно описано, не знаю, право, г-н Соммер, где вы тут вранье нашли.
Прокремлевский тролль.
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