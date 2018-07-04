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Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 18:44

  Faceless написав:
  27661 написав:Faceless
Что именно ограничили, по пунктам, пожалуйста

То, что на поверхности -- yandex (В машине, продолжаю пользоваться картами от yandex, обходя блокировку). И телевизор вообще перестал смотреть, т.к. гнут только одну линию партии. Теперь на YouTube развлекаюсь, ну и на этом форуме (хотя цензура и здесь не дремлет).

Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать.
Насчет ТВ - тут даже трудно сказать, в какую сторону перекос, как бы даже не в сторону каналов и передач откровенно оппозиционного направления.


А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.

Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.

Вы ведь модератор на этом форуме? Как вам идея предоставления прав модерации, причем более жесткой, чем ваша - блокирования всего сайта, всем-всем-всем следователям в Украине?

Это, знаете ли, сталинизм, только "диджитальный". И уж простит меня уважаемая редакция любимого мной медиа - если модераторы поддерживают (по крайней мере попустительствуют) необходимость таких мер, то было бы просто справедливым, если бы finance.ua стал одним из первых, кого потушат на 2 дня!

А потом мы бы обсудили это на форуме!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 19:18

  zРадио написав:А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.


А если таки не примут? :mrgreen: Хотя в интернетике все что угодно пообещать можно.

  zРадио написав:Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.


И смотрим на очередное вранье:

1. Рада вообще не рассматривала этот проект: http://news.liga.net/politics/news/rada-ne-vklyuchila-v-povestku-dnya-proekt-zakona-o-blokirovke-saytov

2. Бойкот не помешал им принять другой законопроект: http://news.liga.net/politics/news/rada-smogla-prinyat-reshenie-bez-golosov-bolshinstva-deputatov-bpp
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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