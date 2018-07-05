Курсом країни не задоволені майже 84% українців (опитування)
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То, что на поверхности -- yandex (В машине, продолжаю пользоваться картами от yandex, обходя блокировку). И телевизор вообще перестал смотреть, т.к. гнут только одну линию партии. Теперь на YouTube развлекаюсь, ну и на этом форуме (хотя цензура и здесь не дремлет).
Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать. Насчет ТВ - тут даже трудно сказать, в какую сторону перекос, как бы даже не в сторону каналов и передач откровенно оппозиционного направления.
А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.
Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.
Вы ведь модератор на этом форуме? Как вам идея предоставления прав модерации, причем более жесткой, чем ваша - блокирования всего сайта, всем-всем-всем следователям в Украине?
Это, знаете ли, сталинизм, только "диджитальный". И уж простит меня уважаемая редакция любимого мной медиа - если модераторы поддерживают (по крайней мере попустительствуют) необходимость таких мер, то было бы просто справедливым, если бы finance.ua стал одним из первых, кого потушат на 2 дня!
Еще один не читающий цитируемого - не голосовали, потому что недостаточно голосов было для включения в повестку (представьте себе, за это тоже голосуют). Читайте, что такое регламент, и будет вам счастье.
А по поводу моего прогноза о принятии - давайте пари. Проигравший создает на форуме ветку с сабжем "никмейм - недальновидный идиот"
27661 написав:Faceless [quote]Что именно ограничили, по пунктам, пожалуйста
То, что на поверхности -- yandex (В машине, продолжаю пользоваться картами от yandex, обходя блокировку). И телевизор вообще перестал смотреть, т.к. гнут только одну линию партии. Теперь на YouTube развлекаюсь, ну и на этом форуме (хотя цензура и здесь не дремлет).
Т.е. по сути все обвинения в ограничении свобод - это яндекс, мейлру и контактик? При том, что это ограничение доступа, но нет никакой ответственности за обход ограничения и собственно за использование этих ресурсов. Ну просто катастрофа, не описать. Насчет ТВ - тут даже трудно сказать, в какую сторону перекос, как бы даже не в сторону каналов и передач откровенно оппозиционного направления.
А как вам закон о блокировании сайтов? Пока это законопроект, но я вам руку даю на отсечение, что он будет принят как закон.
Сегодня была попытка номер раз. Не приняли только потому, что БПП бойкотировал голосования, требуя изменения состава ЦИК.
Вы ведь модератор на этом форуме? Как вам идея предоставления прав модерации, причем более жесткой, чем ваша - блокирования всего сайта, всем-всем-всем следователям в Украине?
Это, знаете ли, сталинизм, только "диджитальный". И уж простит меня уважаемая редакция любимого мной медиа - если модераторы поддерживают (по крайней мере попустительствуют) необходимость таких мер, то было бы просто справедливым, если бы finance.ua стал одним из первых, кого потушат на 2 дня!
А потом мы бы обсудили это на форуме![/quote] Во-первых, в проекте ничего о модерации. Блокировка сайтов - по решению суда, а "всем всем следователям" - только если есть угроза жизни людей или угроза совершения тяжкого преступления. Не то чтобы я поддерживаю этот проект, но в чем именно вы рассмотрели "сталинизм"?
государственная измена - тяжкое преступление. И одно дело, если бы силовые службы хорошо делали свою работу и сажали за измену Бесов и Захарченков, но сажают то Тимониных и Коцаб...
А после принятия этого закона, не понравится кому-то ваша статья, или бурное обсуждение на ветке - сделают вам предупреждение. После которого будете либо сами "лучше" модерировать правильные и неправильные мысли, либо получите Page not found.
Дождь тоже писал панегирики власти... пока не закрыли.
Многие медиа, которые сегодня поддержат принятие этого закона, будет по нему же и заблокированы
Але, гараж (с акцентом Бени Коломойского)! БПП сегодня не голосовали как партия, а каждый индивидуально по желанию и воле сердца! За включение в повестку так же голосуют, как и за сам закон/законопроект! Для включения в повестку не хватило голосов, так как БПП дал только 74 голоса. Не тупите!
Дам руку на отсечение - фигура речи. Так понятней? Пари же предлагаю вам реальное. Согласны, или нет?